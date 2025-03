V septembri 2021 do domu Zuzany Strausz Plačkovej a jej manžel René Rendyho vtrhla NAKA kvôli podozreniu zo spolupráce so zločineckou skupinou, ktorá mala obchodovať s drogami.

Zuzana Plačková po prvý raz prehovorila o zásahu NAKA, ktorá v septembri 2021 nabehla do ich rodinného domu v Miloslavove, aby vykonala domovú prehliadku. Išlo o to, že podľa vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry boli manželia súčasťou zločineckej skupiny a obchodovali s drogami – hlavne s pervitínom.

Zuzana bola nedávnou hostkou v podcaste HONEYTALK známej českej influencerky Veronicy Biasiol. V rozhovore sa k téme po prvýkrát vrátila a prezradila svoje pocity zo zásahu. „Beriem to tak, že sme to potrebovali, každý človek potrebuje určitým spôsobom facku od života.“ Ďalej dodala, že aj oni to potrebovali, pretože mali veľa ponúk, peňazí, reklám a karta im skutočne išla.

„Keď k nám nalietla NAKA, ja som to brala ako vtip. Myslela som, že sa natáča šou, kde napaľujú ľudí (pozn. red.: markizácka šou 2 na 1). Celý čas som si myslela, že sa to natáča, lebo tí kukláči majú kamery.“ V podcaste Zuzana spomenula aj to, že je poctivý a čestný človek a platí veľmi vysoké dane, vraj odvádzať až 200 000 eur ročne.

„Šírili sa úplne iné informácie, ako bolo pravda. Urobili zo mňa Escobara, a pritom nič. Sudca, ktorý nás prepúšťal, povedal, že to nebolo ani na žltý papierik do poštovej schránky,“ a ďalej pokračovala: „Celá kauza bola nafúknutá bublina voči nám.“ Podľa Plačkovej išlo o to, že je najväčšia slovenská influencerka, ktorej sa zároveň aj darí, a preto ju všetci začali spochybňovať.