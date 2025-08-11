Ozzy si svojich fanúšikov naozaj vážil, no netušil, že aj oni si vážia jeho.
Frontman skupiny Black Sabbath zomrel v júli vo veku 76 rokov vo svojom sídle vo Veľkej Británii po tom, čo v posledných rokoch trpel Parkinsonovou chorobou.
Ozzy vystúpil vo svojom rodnom meste Birmingham so skupinou Black Sabbath len 17 dní pred svojou smrťou počas rozlúčkového koncertu s názvom „Back to the Beginning“ (Späť na začiatok).
Počas vystúpenia pred viac ako 40 000 fanúšikmi povedal:
Nemáte ani predstavu, ako sa cítim – ďakujem vám z celého srdca.
O Ozzyho poslednom koncerte vyspovedal jeho manželku Sharon portál Pollstar. Tá na pravú mieru uviedla a vyvrátila konšpirácie, ktoré sa týkali výťažku z koncertu v Birminghame, ale aj posledné slová metalistu, ktoré vyslovil tesne po vystúpení.
Peniaze vyzbierané z koncertu totiž mali byť rovnomerne rozdelené medzi Birmingham Children’s Hospital, Cure Parkinson’s a Acorns Children’s Hospice. Hoci sa povráva, že sa vyzbieralo až cez dva milióny eur, Sharon to vyvrátila.
„Jedna z vecí, ktorá ma desí, je všetka tá falošná tlač o tom, ako sme vraj zarobili 140 miliónov dolárov a podobne. A ja si hovorím: ‚Bože, keby sme toľko mohli zarobiť za jeden koncert.‘ Je to smiešne, tie rôzne príbehy. Na druhý deň ráno som išla na internet a tam sa písalo – 140 miliónov, 160 miliónov. A ja som si len hovorila: ‚Odkiaľ sa toto berie?‘“ vyjadrila sa Sharon.
Sharon Osbourne hovorila pre Pollstar ešte pred Ozzyho smrťou a podelila sa o emotívny moment, ktorý s ním zažila po vystúpení na vypredanom štadióne Villa Park:
„Otočil sa ku mne a povedal: „Netušil som, že ma má toľko ľudí rado,“ spomína Sharon. „Ozzy bol vždy vo svojej vlastnej bubline.“
Kým Ozzyho zaskočila silná odozva publika, Sharon, bývalú porotkyňu X Factoru, to vôbec neprekvapilo. Dodala: „Bože môj, metaloví fanúšikovia sú tí najvernejší na svete! Keď sa niekto stane fanúšikom, ostáva ním navždy. Nikam neodchádzajú.“
„Bol to obrovský úspech, pretože to bolo fenomenálne podujatie. Myslím, že to bolo prvýkrát, čo sa niekto rozlúčil s kariérou týmto spôsobom – koncert bol streamovaný a výťažok išiel na charitu. Je to prvýkrát, čo niekto povedal zbohom takto. Je to dokonalý spôsob, ako ukončiť takú dlhú kariéru,“ uviedla Sharon na záver o fenomenálnom rozlúčkovom koncerte svojho manžela.