dnes 11. augusta 2025 o 10:32
Čas čítania 1:31
Michaela Kedžuchová

Sharon Osbourne prezradila srdcervúcu vetu, ktorú Ozzy povedal po svojom rozlúčkovom koncerte v Birminghame

Sharon Osbourne prezradila srdcervúcu vetu, ktorú Ozzy povedal po svojom rozlúčkovom koncerte v Birminghame
Zdroj: instagram / @sharonosbourne
OSOBNOSTI BLACK SABBATH HUDBA METAL OZZY OSBOURNE
Ozzy si svojich fanúšikov naozaj vážil, no netušil, že aj oni si vážia jeho.

Frontman skupiny Black Sabbath zomrel v júli vo veku 76 rokov vo svojom sídle vo Veľkej Británii po tom, čo v posledných rokoch trpel Parkinsonovou chorobou.

Ozzy vystúpil vo svojom rodnom meste Birmingham so skupinou Black Sabbath len 17 dní pred svojou smrťou počas rozlúčkového koncertu s názvom „Back to the Beginning“ (Späť na začiatok).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Billy Corgan (@themagnificentothers)

Počas vystúpenia pred viac ako 40 000 fanúšikmi povedal:

Nemáte ani predstavu, ako sa cítim – ďakujem vám z celého srdca.

O Ozzyho poslednom koncerte vyspovedal jeho manželku Sharon portál Pollstar. Tá na pravú mieru uviedla a vyvrátila konšpirácie, ktoré sa týkali výťažku z koncertu v Birminghame, ale aj posledné slová metalistu, ktoré vyslovil tesne po vystúpení.

Peniaze vyzbierané z koncertu totiž mali byť rovnomerne rozdelené medzi Birmingham Children’s Hospital, Cure Parkinson’s a Acorns Children’s Hospice. Hoci sa povráva, že sa vyzbieralo až cez dva milióny eur, Sharon to vyvrátila.

„Jedna z vecí, ktorá ma desí, je všetka tá falošná tlač o tom, ako sme vraj zarobili 140 miliónov dolárov a podobne. A ja si hovorím: ‚Bože, keby sme toľko mohli zarobiť za jeden koncert.‘ Je to smiešne, tie rôzne príbehy. Na druhý deň ráno som išla na internet a tam sa písalo – 140 miliónov, 160 miliónov. A ja som si len hovorila: ‚Odkiaľ sa toto berie?‘“ vyjadrila sa Sharon.

Sharon Osbourne hovorila pre Pollstar ešte pred Ozzyho smrťou a podelila sa o emotívny moment, ktorý s ním zažila po vystúpení na vypredanom štadióne Villa Park:

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Rolling Stone UK (@rollingstoneuk)

„Otočil sa ku mne a povedal: „Netušil som, že ma má toľko ľudí rado,“ spomína Sharon. „Ozzy bol vždy vo svojej vlastnej bubline.“

Kým Ozzyho zaskočila silná odozva publika, Sharon, bývalú porotkyňu X Factoru, to vôbec neprekvapilo. Dodala: „Bože môj, metaloví fanúšikovia sú tí najvernejší na svete! Keď sa niekto stane fanúšikom, ostáva ním navždy. Nikam neodchádzajú.“

Sharon na Ozzyho poslednom koncerte.
Sharon na Ozzyho poslednom koncerte. Zdroj: Instagram / @sharonosbourne

„Bol to obrovský úspech, pretože to bolo fenomenálne podujatie. Myslím, že to bolo prvýkrát, čo sa niekto rozlúčil s kariérou týmto spôsobom – koncert bol streamovaný a výťažok išiel na charitu. Je to prvýkrát, čo niekto povedal zbohom takto. Je to dokonalý spôsob, ako ukončiť takú dlhú kariéru,“ uviedla Sharon na záver o fenomenálnom rozlúčkovom koncerte svojho manžela.

Súvisiace témy
BLACK SABBATH HUDBA METAL OZZY OSBOURNE
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Junior Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: instagram / @sharonosbourne
