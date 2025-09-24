Pil C začal streamovať. Pomedzi koncerty stíha otvárať aj FIFA packy a strieľať góly

Pil C začal streamovať na Twitchi.
Pil C, jeden z najväčších a najpočúvanejších raperov na hudobných streamovacích službách, sa obrátil na ďalšiu streamovaciu platformu – Twitch. Pil Cho nájdeš na Twitchi pod nickom ffrrreamon.
To, že by chcel streamovať, teasoval už v RECASTe u Ducklocka, no odhodlal sa k tomu až teraz. Zatiaľ streamuje hru FIFA 26, no vieme, že v minulosti hrával aj hry ako Fortnite či Call of Duty: Warzone 3.
Vzduchom letí fortka
Pi*o som immortal
Vystrieľal som squad sám
Dropni mi tu shotgun
Skočím na ten portal
Pi*o jaka DOTA
Doobeda Apex a do noci zase Fortnite
Pil C je aktuálne na tour s jeho collab albumom brat, ktorý má s Luca Brassim.
A toľko píšem o svojom živote, že mi to už pripadá,
že môžem streamovať ho na Twitch
Pil C - „Všetko, čo ma trápi“