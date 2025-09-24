Warner Bros. Pictures zverejnilo prvý trailer k hororovej novinke Maggie Gyllenhaal „Nevesta“ (The Bride) v hlavných úlohách s Jessie Buckley a Christianom Baleom.
Film je inšpirovaný klasickým dielom Jamesa Whalea Nevesta Frankensteina (Bride of Frankenstein) a románom Frankenstein od Mary Shelley z roku 1818, ktorý je považovaný za prvé science fiction dielo.
Jessie Buckley stvárni titulnú rolu Nevesty, zatiaľ čo Christian Bale si zahrá Frankensteinovo monštrum. V hereckom obsadení sa objavia aj Penélope Cruz ako Myrna, Annette Bening, Peter Sarsgaard, Julianne Hough a Jake Gyllenhaal.
Oficiálna synopsa filmu znie: „Osamelý Frankenstein cestuje do Chicaga 30. rokov 20. storočia, aby vyhľadal pomoc doktora Euphronia pri vytvorení spoločničky pre seba. Spolu oživia zavraždenú mladú ženu – a tak sa zrodí Nevesta. Je však oveľa viac, než očakávali – rozhorí sa v nej výbušný románik, ktorý priláka pozornosť polície a odštartuje divoké a radikálne spoločenské hnutie.“
V apríli 2024 Maggie Gyllenhaal zverejnila prvé zábery z filmu, vrátane kamerového testu, v ktorom bol Bale kompletne nalíčený ako Frankensteinovo monštrum. Na filme pracovali významní členovia štábu – kameraman Lawrence Sher (Joker), kostýmová dizajnérka Sandy Powell (Popoluška) a výtvarníčka Karen Murphy (Elvis).
The Bride je druhým režisérskym počinom Maggie Gyllenhaal po filme The Lost Daughter z roku 2021, ktorý získal tri nominácie na Oscara a kde si tiež zahrali Buckley a Sarsgaard. Film The Bride je jedným z viacerých pripravovaných projektov na tému Frankenstein.
Ďalšou veľkou adaptáciou je film Guillerma del Tora pre Netflix, v ktorom si reanimované monštrum zahrá hviezda seriálu Euphoria a filmu Saltburn, Jacob Elordi. V obsadení sú aj Oscar Isaac, Mia Goth, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Charles Dance a Christoph Waltz.
Warner Bros. uvedie film The Bride do kín 6. marca 2026.