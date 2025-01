VYSVETĽUJEME: Aký je rozdiel medzi Nosferatu a Draculom a kde vznikla myšlienka, že upíri umierajú na dennom svetle?

Kultový gotický príbeh o krvilačnom upírovi, ktorý so sebou prináša mor, smrť a skazu, znova ožil na striebornom plátne.

Zamiluje sa do zvodnej mladej krásky, ktorá ho svojím volaním prebudí zo stáročia trvajúceho spánku. Prebudí sa v najšpinavšej, najtemnejšej diere a je ochotný pre večný život s ňou vraždiť tým najkrutejším spôsobom všetkých naokolo.

Príbeh temného, bezbožného a dekadentného monštra s nadľudskými schopnosťami, ktoré sa živí ľudskou krvou a umiera na dennom svetle, ovplyvnil do dnešného dňa stovky autorov. Zadefinoval tiež hororový subžáner, keďže vďaka nemu koniec-koncov vznikli všetky filmy o upíroch, aj keď tieto stvorenia dekádami menili podobu aj vlastnosti.



Ak nerátame prvotné básne s upírskou tematikou z 18. storočia, prvým literárnym dielom o upírovi bol krátky príbeh Johna Williama Polidoriho z roku 1819 nazvaný The Vampyre. Nasledovali napríklad diela Varney the Vampire (1847) alebo Carmilla (1872) o lesbickej upírke. Archetyp moderného upíra s fascinujúcou, dômyselnou a zároveň desivou mytológiou však predstavil až v roku 1897 Ír Bram Stoker v slávnom románe Dracula.

Prvú neoficiálnu filmovú adaptáciu tejto klasiky predstavil ešte počas nemej éry v roku 1922 legendárny režisér Friedrich Wilhelm Murnau. V kultovej snímke nemeckého expresionizmu Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (v preklade Nosferatu, Symfónia hrôzy) zmenili tvorcovia pre spory o autorské práva lokácie aj mená postáv, vrátane tej hlavnej.

Max Schreck ako upír Nosferatu. Zdroj: Prana-Film

Vo filme nikdy nezaznie meno Dracula. Namiesto toho sledujeme grófa Orloka, ktorý je zároveň upírom prezývaným Nosferatu. Momentálne v slovenských kinách nájdeš výborný rovnomenný remake tejto klasiky od jedného z najlepších súčasných režisérov hororov, Američana Roberta Eggersa (The Lighthouse, The Northman).

V tomto článku ti vysvetlíme, čím sa Stoker inšpiroval pri písaní svojho románu, ako zadefinoval vlastnosti upírov, ako Murnau pretvoril pôvodný príbeh aj aké ďalšie adaptácie ešte vznikli. Dozvieš sa tiež viacero zaujímavostí nielen o prvom upírskom filme z roku 1922, ale tiež o najnovšej, drsnejšej a explicitnejšej Eggersovej verzii. Zahrali si v nej Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, či Aaron Taylor-Johnson.

Lily-Rose Depp vo filme Nosferatu (2024) od Roberta Eggersa. Zdroj: Universal Pictures

Inšpiroval sa Stoker Bátoričkou?

Ako píše Independent, profesori Raymond T. McNally a Radu Florescu vo svojej knihe Search of Dracula z roku 1972 naznačovali, že sa Bram Stoker inšpiroval pri názve upíra kráľom Valašska Vladom Drăculeaom, známym aj pod prezývkou Vlad the Impaler, žijúcom v 15. storočí.

Dnes ho považujú za národného hrdinu Rumunska. McNally dokonca v ďalšej knihe Dracula Was A Woman (1983) polemizoval nad tým, že írsky autor sa mohol inšpirovať aj poverami o Alžbete Bátoriovej, ktorá sa kúpala v krvi panien.

Tento názor napokon negovala profesorka Elizabeth Millerová, ktorá v Stokerových poznámkach nenašla žiadne konkrétne dôkazy vedúce k podobnej teórii a spochybnila tiež Stokerovu inšpiráciu kráľom Valašska.

Stoker však vo svojej knihe predstavil ako sídlo grófa Draculu Transylvániu (dnešné Rumunsko), odkiaľ napokon pricestuje do anglického mesta Whitby za svojou „láskou“. V snímke Nosferatu však upír cestuje z Transylvánie do fiktívneho nemeckého mesta Wisborg.

Ako píše portál Syfy, nemecký režisér sa však dostal do problémov, keď sa rozhodol až príliš nápadne bez vyriešenia autorských práv adaptovať Stokerovo dielo. Florence Stokerová, manželka vtedy už zosnulého Brama Stokera, ktorá vlastnila práva k románu, zažalovala Murnaua za plagiátorstvo.