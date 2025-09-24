31. ročník festivalu Rock for People už oznámil prvé mená.
V júni 2026 pricestuje do Parku 360 v Hradci Králové heavy metalová legenda Iron Maiden a britskí Bring Me The Horizon. Festival bude opäť trvať päť dní a hlavný program bude prebiehať od 10. do 14. júna. Legendárni Iron Maiden v Hradci oslávia 50 rokov na scéne a spolu s koncertom na Slovensku to bude jedna z posledných príležitostí vidieť ich v Európe pred plánovanou prestávkou v koncertovaní.
Aké ďalšie hviezdy prídu?
„Po neuveriteľne úspešnom tohtoročnom 30. narodeninovom festivale na čele s Linkin Park som tak trochu tušil, že nebude ľahké udržať rovnakú úroveň line-upu aj pre ďalšie ročníky. Už teraz však môžem s čistým svedomím potvrdiť, že budúci ročník bude opäť rozprávkový," hovorí zakladateľ festivalu Michal Tomeš.
Návštevníci sa môžu tešiť na Papa Roach, Megadeth, Electric Callboy, The Pretty Reckless a českú kapelu Wohnout. Celkovo už organizátori oznámili 23 mien a ďalšie stovky účinkujúcich pribudnú v priebehu roka.
Novinkou sú aj päťdňové permanentky. Vstupenky na celý festival sa automaticky predlžujú na štyri dni a nedeľný koncert Iron Maiden si môžeš pridať za zvýhodnenú cenu. Vstupenky sa začnú predávať vo štvrtok 25. septembra o 10:00 na webovej stránke festivalu.
Oficiálny aftermovie z tohtoročného festivalu si môžeš pozrieť tu: