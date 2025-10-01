Speváčka rozprávala o jednom z najťažších období svojho života v podcaste Jay Shettyho.
Madonna zvažovala samovraždu v čase, keď sa so svojím bývalým manželom, Guyom Ritchiem, súdili o opatrovníctvo ich spoločného syna Rocca ešte v roku 2016. 67-ročná speváčka otvorene rozprávala o jednom z najťažších období svojho života v podcaste Jay Shettyho On Purpose. Ako povedala, naozaj si chcela ublížiť, tak veľmi ju vyčerpával právny boj s bývalým manželom.
Madonna a anglický režisér boli manželmi v rokoch 2000 až 2008. Súd o opatrovníctvo sa konal oveľa neskôr, pretože v roku 2015 Rocco, ktorý mal vtedy 15 rokov, nechcel odísť z Veľkej Británie.
Podľa rozhodnutia newyorského súdu mal však žiť s matkou v USA. Speváčka v tom čase koncertovala s albumom Rebel Heart, no podľa jej slov bolo ťažké postaviť sa na pódium večer čo večer, pretože ju úplne pohltili myšlienky na to, ako získať syna späť. Rocco sa vtedy odmietol podriadiť rozhodnutiu a Madonna o rok neskôr, v roku 2016, ustúpila od toho, aby syna nútila odísť od otca.
V podcaste speváčka úprimne priznala, že vtedy bola veľmi pomstychtivá, no dnes na to už nemyslí. Veľa sa z tejto skúsenosti naučila a teraz má so svojím, už 25-ročným, synom veľmi dobrý vzťah.
– Bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566
– Online poradňa Ligy za duševné zdravie
– Online poradňa pre mladých IPčko
– Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie a pre ľudí, ktorí im chcú pomôcť: 0800 212 212
– Nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550, Adresár Koordinačno-metodického centra obsahuje kontakty pre každý kraj
– Poradenské centrum ALEJ: 0911 417 778
– V prípade ohrozenia volaj 158 alebo 112, na číslo 112 môžeš poslať aj sms správu.