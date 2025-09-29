E-shop sa púšťa do robotiky – testuje humanoidných robotov, ktoré dokážu behať, skákať aj manipulovať s predmetmi.
Alza sa rozhodla, že budúcnosť prinesie priamo medzi zákazníkov. V pilotnej fáze začína testovať humanoidných robotov Unitree G1, ktorým dala aj mená - Adam a Božena.
Ako e-shop samotný zverejnil na svojej stránke, modely G1 Basic a G1 EDU patria medzi najpokročilejšie humanoidné stroje dostupné na trhu. Zatiaľ čo základná verzia stojí približne 20 000 eur a slúži najmä na demonštrácie, variant EDU je niekoľkonásobne drahší, programovateľný a vybavený pokročilými senzormi, stojí takmer 60 000.
Robot Unitree G1 EDU Flagship C-U5 meria 132 cm, váži 35 kg a disponuje až 43 kĺbovými motormi, vďaka ktorým dokáže chodiť, behať rýchlosťou 2 m/s, skákať či zvládať schody. Nechýba mu 3D LiDAR, hĺbková kamera, mikrofóny s potlačením hluku a reproduktor na interakciu.
Zákazníci tak môžu na vlastné oči vidieť, že humanoid už nie je len futuristická vízia - Adam a Božena zvládnu akrobatické pohyby, precíznu manipuláciu s predmetmi a učiť sa nové úlohy pomocou umelej inteligencie.
Alza pritom zdôrazňuje, že ide o prvý krok k širšiemu využitiu robotov vo firmách, školách či v domácnostiach, keď sa technológie stanú cenovo dostupnejšími. Do konca roka plánuje Alza predstaviť ďalšie modely a začiatkom budúceho roka už aj prvé dodávky pre partnerov. Zdá sa, že robotická éra sa k zákazníkom blíži rýchlejšie, než by si mysleli.