Tetovanie bez bolesti? Americká firma Blackdot testuje AI tetovací nástroj

Americká spoločnosť Blackdot vyvíja poloautomatický stroj s umelou inteligenciou, ktorý umožní tatérom vytvárať tetovania rýchlejšie, bezpečnejšie a s menšou bolesťou.
Americká spoločnosť Blackdot vyvíja nový nástroj pre tatérov. Pomocou umelej inteligencie budú môcť vytvárať tetovania rýchlejšie, bezpečnejšie a menej bolestivo. Poloautomatický stroj podľa návrhu tatéra sám vytvorí tetovanie na klientovi.
„Zariadenie Blackdot vykonáva manuálnu prácu tatéra, ale nenahrádza jeho zručnosti,“ hovorí zakladateľ spoločnosti Joel Pennington. „Blacktool je nástroj, nie náhrada.“ Pomocou umelej inteligencie kombinuje údaje z mikroskopu a algoritmy na výpočet toho, ako hlboko má ihla preniknúť do kože.
Nastaví ho tak, aby ihla prenikla presne medzi vonkajšiu vrstvu kože, epidermis, a strednú vrstvu, dermis. Práve tam sa atrament najlepšie zachytí a nepoškodia sa nervové zakončenia.
„Väčšina klientov uvádza, že naše tetovanie má na stupnici bolesti skóre 0/10 až 2/10, zatiaľ čo tradičné tetovanie má zvyčajne skóre 5/10 až 8/10,“ hovorí Pennington. V súčasnosti existujú dva prototypy a spoločnosť má plány na veľké rozšírenie. Jeden prototyp zatiaľ dokonca pracuje v Bang Bang, najsledovanejšom newyorskom tetovacom štúdiu.
Keďže však spoločnosť využíva crowdfunding, o investície žiada na svojej webovej stránke. Prostredníctvom platformy WeFunder už získali viac ako pol milióna dolárov a sú na dvoch tretinách cesty k potrebnému kapitálu. Pennington si podporu podniku vyskúšal aj v televíznej šou Shark Tank, kde žiadal podnikateľov o 1,5 milióna dolárov.