Už o pár dní prichádza do kín nový film s hviezdnym obsadením.
Nový film „Veľká odvážna nádherná cesta“ skúma otázku „čo keby“: čo by sa stalo, keby sme mohli zmeniť dôležité okamihy svojho života.
Hlavní hrdinovia, Sarah (Margot Robbie) a David (Colin Farrell), sa náhodne stretnú na svadbe spoločných známych. Najskôr ide o ľahký flirt, no skutočná cesta sa začína, keď ich navigácia zavedie k záhadným dverám.
Za nimi sa zjavuje minulosť: od detských trapasov, cez prvé lásky až po momenty, ktoré by najradšej zabudli. Každá spomienka ich posúva bližšie k pochopeniu seba samých i jeden druhého.
Robbie hrá ženu, ktorá sa bojí ukázať zraniteľnosť a občas neúmyselne zraňuje ľudí okolo seba. Farrell stvárňuje muža, ktorý sa necháva životom unášať bez jasného smeru.
Režisér Kogonada sa o filme vyjadril: „Chcel som vytvoriť niečo originálne,
čo odráža moju lásku k určitému druhu kinematografického zážitku. Takého, aký som zažil,
keď som bol mladší, ktorý vo mne vyvolal radosť aj pohnutie a zostával so mnou po celé
dni.“ Film príde na plátna kín už 2. októbra.