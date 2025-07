Attack of the 50 Foot Woman je čiernobiely nezávislý sci-fi horor z roku 1958, ktorý sa stal okamžite kultovým filmom a dočkal sa niekoľkých remakov. Teraz sa pripravuje ďalší. Režírovať ho má Tim Burton a do hlavnej úlohy chce obsadiť Margot Robbie.

Burtonov film nebude prvým remakom pôvodného filmu. Hneď po jeho uvedení do kín v roku 1958 sa začalo špekulovať o možnom pokračovaní, ktoré však bolo čoskoro zamietnuté, informuje imdb news.

Spoločnosť HBO uviedla svoj remake v roku 1993 a natočil ho režisér a tvorca filmovej série o fiktívnej kapele Spinal Tap, Christopher Guest.

Odkazy na tento sci-fi horor sa však objavili aj v iných filmoch. Pôvodný plagát k filmu Attack of the 50 Foot Woman bol napríklad súčasťou scény v kultovom filme Pulp Fiction. V animovanom filme Monsters vs. Aliens sa zas hlavná hrdinka Susan tiež zmenila na obriu ženu vďaka mimozemšťanom. Vo filme sa však uvádza, že meria 49 stôp a 11 palcov, aby sa vyhla žalobe za porušenie autorských práv.

Minulý rok štúdio Warner Bros oznámilo, že pripraví nový remake. Režírovať by ho mal Tim Burton a scenár by napísala Gillian Flynn, ktorá stojí aj za filmom Gone Girl. A Margot Robbie v hlavnej úlohe? Perfektné obsadenie. Vyzerá to, že sa máme na čo tešiť!