Scéna, kde sa Margot objavila nahá, sa natáčala až 17 hodín.

Vlk z Wall Street je dnes už absolútne kultovým filmom. Pre Margot Robbie to bol jeden z jej prvých veľkých hitov. Práve tam si ju všetci všimli ako krásnu blondínku s austrálskym prízvukom. A nielen to, v tomto filme ukázala celé svoje nahé telo. Teraz pre rozhlasovú reláciu Fitzy & Wippa hovorí o tom, ako zvláda nakrúcanie nahých scén.



Je to už 10 rokov, čo si Robbie zahrala po boku Leonarda DiCapria, ktorý stvárnil úlohu Jordana Belforta, makléra z Wall Street, ktorému sa darí zarobiť nekresťanské množstvo peňazí z nekalých obchodov, a aby to všetko poriadne oslávil, na dennom poriadku sú pre neho drogy.

Zdroj: Paramount Pictures / Mary Cybulski



Počas jednej párty sa zoznámi s Naomi, ktorú hrá Robbie. Okamžite si padnú do oka a Jordan ju pozve na večeru, kde jej vysvetlí, že môžu byť priatelia, keďže obaja boli v tom čase zasnúbení. Vtedy Robbie vysloví ikonickú vetu: „We’re not gonna be friends.“ (Nie, nebudeme len kamaráti). Karty sú vyložené a hlavné postavy sa presúvajú do Naominho bytu.



Naomi povie Jordanovi, aby rozkúril oheň v krbe, zatiaľ čo ona si odskočí. O chvíľu sa potom objaví vo dverách úplne nahá, len v pančuchách a na podpätkoch. Herci a herečky zvyčajne nemajú radi takéto odhaľujúce scény. Margot Robbie však na nahote svojej postavy trvala.

Zdroj: Paramount Pictures / Mary Cybulski



Režisér Martin Scorsese jej dokonca ponúkol, aby si niečo obliekla. Robbie však odmietla a neskôr opísala: „Nemám rada, keď je vo filme nahota, len aby tam bola. Ak dajú do filmu nahotu len preto, aby si dievča vyzlieklo tričko, je to nechutné. Ale nemám rada ani situácie, keď by sa ľudia v reálnom živote vyzliekli, ale vo filme si nechajú napríklad podprsenku alebo cez seba hodia plachtu. Irituje ma, keď vidím, ako herci a herečky vo filme kŕčovito pózujú, len aby zostali zahalení.“



„Celá pointa Naomi je v tom, že sa rozhodla využiť svoje telo ako tovar, aby získala výhody pre seba. Takže keď sa mi Marty snažil pomôcť a v scéne, kde zvádza Jordana, mi navrhol, aby som si cez ňu obliekla župan, povedala som nie. Musí byť nahá. Týmto vykladá karty na stôl,“ dodáva Margot.



Hoci Robbie mala z nahej scény obavy, keďže zostane navždy na internete, radšej svoju úlohu zahrala čo najvernejšie. A to sa jej aj podarilo. Na záver dodala, že bolo pre ňu veľmi zvláštne byť 17 hodín v malej miestnosti s partiou mužov a natáčať túto scénu. Navyše, ako herečka povedala, že si na podobné situácie veľmi rýchlo zvykla.