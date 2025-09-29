Len 16-ročný Leon Sloboda získal na majstrovstvách Európy v talianskej Parme hneď dve zlaté medaily, a to vo dvojhre aj vo štvorhre.
V sobotu (27.9) mal slovenský tenis opäť veľký dôvod na radosť. Mladému Slovákovi sa podarilo stať dvojnásobným majstrom Európy do 16 rokov v talianskej Parme, informoval Slovenský tenisový zväz na Instagrame.
V súťaži jednotlivcov sa mladík vo finálovom zápase postavil proti Holanďanovi Stanovi Putovi. Po počiatočnej strate prvého setu sa mu podarilo otočiť priebeh a zápas vyhrať 3:6, 6:4 a 6:3.
Sloboda sa týmto výsledkom zaradil medzi Slovákov, ktorí vo svojej vekovej kategórii dokázali získať titul vo dvojhre. Pred ním to zvládli Martin Kližan a Filip Horanský.
Okrem toho triumfoval aj v štvorhre, kde si spolu s Dominikom Mačejom poradili vo finále s nemeckou dvojicou Eric Dylan Müller a Vincent Jakob Reisach 6:4, 7:6(1).