dnes 29. septembra 2025 o 8:54
Čas čítania 0:28
Sofia Angušová

Obrovský úspech pre slovenský tenis: Leon Sloboda získal zlato na ME do 16 rokov

Obrovský úspech pre slovenský tenis: Leon Sloboda získal zlato na ME do 16 rokov
Zdroj: Ig/@slovensky_tenisovy_zvaz
ŠPORT TENIS
Len 16-ročný Leon Sloboda získal na majstrovstvách Európy v talianskej Parme hneď dve zlaté medaily, a to vo dvojhre aj vo štvorhre.

V sobotu (27.9) mal slovenský tenis opäť veľký dôvod na radosť. Mladému Slovákovi sa podarilo stať dvojnásobným majstrom Európy do 16 rokov v talianskej Parme, informoval Slovenský tenisový zväz na Instagrame.

V súťaži jednotlivcov sa mladík vo finálovom zápase postavil proti Holanďanovi Stanovi Putovi. Po počiatočnej strate prvého setu sa mu podarilo otočiť priebeh a zápas vyhrať 3:6, 6:4 a 6:3.

Sloboda sa týmto výsledkom zaradil medzi Slovákov, ktorí vo svojej vekovej kategórii dokázali získať titul vo dvojhre. Pred ním to zvládli Martin Kližan a Filip Horanský.

Okrem toho triumfoval aj v štvorhre, kde si spolu s Dominikom Mačejom poradili vo finále s nemeckou dvojicou Eric Dylan Müller a Vincent Jakob Reisach 6:4, 7:6(1).

TENIS
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
