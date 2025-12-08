Olivia a Brigitta hovoria o konflikte hodnôt a osobnej integrite.
Vyhrať súťaž krásy je pre mnohé ženy splneným snom. Presne to sa podarilo aj Olivii Yacé, ktorá získala titul Miss Universe Afrika a Oceánia. Len pár dní po jeho udelení sa ho však rozhodla vzdať. Rovnaký krok urobila aj Miss Universe Estonia a celú súťaž v posledných dňoch sprevádzajú viaceré kontroverzie.
Podľa portálu People sa najnovšie objavili vážne obvinenia voči spolumajiteľovi Miss Universe Raulovi Rochovi. Mexický úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí mu zmrazil bankové účty pre podozrenia z organizovanej trestnej činnosti, ktorá má zahŕňať krádež palív, obchodovanie s drogami a zbraňami.
Samotná Olivia Yacé svoje rozhodnutie vysvetlila tým, že chce zostať verná vlastným hodnotám. „Aby som však mohla pokračovať na tejto ceste, musím zostať verná svojim hodnotám – rešpektu, dôstojnosti, excelentnosti a rovnakým príležitostiam, ktoré sú piliermi, ktorými sa riadim,“ uviedla vo svojom vyhlásení.
Jej odstúpenie prišlo krátko po tom, čo sa titulu vzdala aj Brigitta Schaback, Miss Universe Estonia. Tá uviedla, že jej hodnoty a pracovná etika sa nezhodujú s prístupom a zásadami vedenia národného organizátora súťaže.