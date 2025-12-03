A24 zverejnilo oficiálny trailer k filmu „Mother Mary“, hudobnému dramatickému projektu s Anne Hathaway a Michaelou Coel v hlavných úlohách.
Film, ktorý režíroval a napísal David Lowery („The Green Knight“, „A Ghost Story“), sleduje príbeh Hathaway ako popovej hviezdy, ktorá po náhlom ukončení turné kvôli existenčnej kríze vyhľadá starú priateľku a módnu návrhárku Sam (Coel), ktorá jej kedysi pomohla vytvoriť verejný imidž.
„Mother Mary“ obsahuje pôvodné piesne od hudobných hviezd ako Jack Antonoff, Charli XCX a FKA Twigs, ktorá sa vo filme aj objavuje. V ďalších úlohách sa predstavia Hunter Schafer, Atheena Frizzell, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Alba Baptista a Sian Clifford.
V júlovom článku pre Vogue Hathaway o svojej postave povedala: „Čo ma okamžite zaujalo pri čítaní scenára, bolo, že sa nedá „hrať“ postava Mother Mary. Ak by som dostala túto rolu, musela by som sa stať materiálom, s ktorým by David mohol pracovať… Musela som sa podriadiť tomu, že som začiatočník.“
„Je to veľmi odvážna práca, ktorú urobila,“ doplnila Coel o Hathaway. „Fyzická príprava, ktorú musela zvládnuť pre túto rolu – a nejde len o nás v scéne, ide aj o celý štáb a producentov – urobila prvý záber desivým, akoby mala malého netvora na pleci, ale nikto si to nevšimol až po prvom zábere. A potom pokračovať – záber za záberom – to si vyžaduje veľkú silu. Galóny a tony.“