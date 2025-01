Robert Pattinson sa nakazil vírusom, vďaka ktorému opakovane zomiera. Nový sci-fi film odhalí príbeh klonovaného pracovníka

V priebehu deja, keď Mickey niekoľkokrát zomrie a je nahradený novou verziou so zachovanými spomienkami, začína objavovať svoju vlastnú hodnotu.

Spoločnosť Warner Bros. zverejnila nový trailer na film Mickey 17. Hlavnú úlohu v ňom stvárni obľúbený herec z upírskej ságy Twilight, Robert Pattinson. Sci-fi príbeh sleduje Mickeyho, ktorý pracuje ako „zamestnanec na jedno použitie“ pri kolonizácii vzdialenej planéty.

V priebehu deja Mickey niekoľkokrát zomrie a vždy je nahradený svojou novou verziou so zachovanými spomienkami. Postupne si však začína uvedomovať svoju hodnotu a princíp jeho práce sa mu prestane páčiť.

Film je adaptáciou románu Mickey7 od Edwarda Ashtona. Réžiu má na starosti uznávaný oscarový režisér Bong Joon-ho, známy najmä vďaka filmu Parazit. Nejde však o prvý zverejnený trailer – spoločnosť Warner Bros. predstavila prvú ukážku už v septembri minulého roka.

Do slovenských kín sa Mickey 17 dostane už 6. marca. V snímke sa okrem iných objaví aj herečka Naomi Ackie, známa zo Star Wars či filmu The End of the F***ing World. Ako informuje portál ABC News, zaujímavosťou tiež je, že jedným z výkonných producentov tejto novinky je aj herec Brad Pitt.

