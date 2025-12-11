Jennifer Lawrence a Josh Hutcherson sa majú vrátiť ako Katniss Everdeen a Peeta Mellark v pripravovanom prequeli „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping“.
Film od štúdia Lionsgate vychádza z najnovšieho románu Suzanne Collins. Zameriava sa na 50. Hry o život, teda 24 rokov predtým, ako Katniss a Peeta vstúpili do arény ako tribúti z 12. obvodu pod vedením mentora Haymitcha Abernathyho. Dej sleduje práve 16-ročného Haymitcha, ktorého v tomto filme stvárni Joseph Zada (v pôvodnej sérii ho hral Woody Harrelson).
Podoba camea Lawrencea a Hutchersona sa zatiaľ tají, no čitatelia knihy vedia, že sa postavy objavujú v epilógu, čo naznačuje flashforward aj vo filme, informuje Variety.
„Sunrise on the Reaping“ má premiéru 20. novembra 2026. Réžiu opäť vedie Francis Lawrence, scenár napísal Billy Ray a producentmi sú Brad Simpson a Nina Jacobson. Doterajších päť filmov série zarobilo vyše 3,3 miliardy dolárov.
Aj keď pôvodné filmy z Lawrence a Hutchersona urobili hviezdy, obaja majú aktuálne úspešné projekty. Lawrence získala svoju siedmu nomináciu na Zlatý glóbus za film „Die My Love“ a Hutcherson sa teší z úspechu „Five Nights at Freddy’s 2“ a seriálu HBO „I Love L.A.“. V rozhovore pre Variety naznačil, že by sa do série rád vrátil a o spolupráci s pôvodným tímom by neváhal.
Vo filme účinkuje aj Elle Fanning ako mladá Effie Trinket, Ralph Fiennes ako prezident Snow, Kieran Culkin ako Caesar Flickerman a Jesse Plemons ako Plutarch Heavensbee. V obsadení sú tiež Kelvin Harrison Jr., Glenn Close, Maya Hawke, Mckenna Grace, Billy Porter, Whitney Peak, Ben Wang, Molly McCann, Iona Bell a Percy Daggs IV.