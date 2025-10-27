Nová japonská štúdia prináša zaujímavé zistenie.
Šedivenie vlasov môže byť prejavom prirodzenej obrany tela proti rakovine, píše portál The News. Vedci z Tokijskej lekárskej a zubnej univerzity zistili, že pigmentové kmeňové bunky vo vlasových folikuloch reagujú na stres rôznymi spôsobmi – buď odumrú, alebo sa začnú nekontrolovane deliť, čo môže viesť až k vzniku melanómu.
Výskum, publikovaný v časopise Nature Cell Biology, sledoval, ako tieto bunky reagujú na poškodenie DNA, napríklad po vystavení UV žiareniu. Keď bunky prestanú obnovovať pigment a namiesto toho odumrú, vlasy síce zošedivejú, ale telo sa tým zbaví buniek, ktoré by mohli byť nebezpečné.
Naopak, keď vedci umelo podporili ich prežitie, bunky začali hromadiť genetické chyby a správať sa ako rakovinové. To naznačuje, že šedivenie nie je len znakom starnutia, ale aj formou „bunkovej brzdy“, ktorá chráni pred rakovinou kože.
Aj keď išlo o experimenty na myšiach, výsledky môžu pomôcť lepšie pochopiť, prečo sa u niektorých ľudí objaví melanóm bez varovných príznakov. A možno tiež menia pohľad na šediny - namiesto symbolu starnutia sú znakom toho, že telo ešte stále vie, ako sa brániť.