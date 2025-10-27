Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 27. októbra 2025 o 16:13
Čas čítania 0:41
Zdenka Hvolková

Šedivé vlasy nemusia znamenať len starnutie. Telo sa nimi môže chrániť pred rakovinou

Šedivé vlasy nemusia znamenať len starnutie. Telo sa nimi môže chrániť pred rakovinou
Zdroj: Wikipedia
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nová japonská štúdia prináša zaujímavé zistenie.

Šedivenie vlasov môže byť prejavom prirodzenej obrany tela proti rakovine, píše portál The News. Vedci z Tokijskej lekárskej a zubnej univerzity zistili, že pigmentové kmeňové bunky vo vlasových folikuloch reagujú na stres rôznymi spôsobmi – buď odumrú, alebo sa začnú nekontrolovane deliť, čo môže viesť až k vzniku melanómu.

Výskum, publikovaný v časopise Nature Cell Biology, sledoval, ako tieto bunky reagujú na poškodenie DNA, napríklad po vystavení UV žiareniu. Keď bunky prestanú obnovovať pigment a namiesto toho odumrú, vlasy síce zošedivejú, ale telo sa tým zbaví buniek, ktoré by mohli byť nebezpečné.

Odporúčané
Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča 20. októbra 2025 o 18:50
xxx
xxx Zdroj: Pexels/Karolina Grabowska, Nataliya Vaitkevich

Naopak, keď vedci umelo podporili ich prežitie, bunky začali hromadiť genetické chyby a správať sa ako rakovinové. To naznačuje, že šedivenie nie je len znakom starnutia, ale aj formou „bunkovej brzdy“, ktorá chráni pred rakovinou kože.

Odporúčané
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor) Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor) 30. septembra 2025 o 20:00

Aj keď išlo o experimenty na myšiach, výsledky môžu pomôcť lepšie pochopiť, prečo sa u niektorých ľudí objaví melanóm bez varovných príznakov. A možno tiež menia pohľad na šediny - namiesto symbolu starnutia sú znakom toho, že telo ešte stále vie, ako sa brániť.

Odporúčané
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle 26. októbra 2025 o 17:00
Odporúčané
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor) Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor) 26. októbra 2025 o 7:00
Odporúčané
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien? Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien? 25. októbra 2025 o 18:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
KOZMETIKA A STAROSTLIVOSŤ O KOŽU RAKOVINA ZDRAVIE
Odporúčame
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
včera o 07:00
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
22. 10. 2025 9:00
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
23. 10. 2025 10:00
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
Sponzorovaný obsah
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
pred 2 hodinami
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
refresher+
Odporúčané
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
pred hodinou
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
refresher+
Odporúčané
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
včera o 17:00
Storky
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Lifestyle news
Hailey Bieber prehovorila o kozmetických úpravách svojej tváre. Prezradila, čo všetko má urobené pred 3 minútami
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz pred 58 minútami
Obrovský úspech speváčky Adély Jergovej. Rodáčka zo Slovenska ide na tour s Demi Lovato pred hodinou
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO) pred 2 hodinami
Šedivé vlasy nemusia znamenať len starnutie. Telo sa nimi môže chrániť pred rakovinou pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Zomrel známy herec s prezývkou „najkrajší chlapec na svete“ pred 3 hodinami
Poznáme presný dátum, kedy sa Diddy dostane na slobodu. Milosť od Trumpa zrejme nedostane dnes o 14:30
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí dnes o 13:07
Fred again.. priviedol po 16 rokoch za DJ pult bývalého člena Daft Punku. S Thomasom Bangalterom predviedli neuveriteľnú šou dnes o 11:56
Kim Kardashian sa o dva týždne stane kvalifikovanou právničkou. Plánuje rebranding dnes o 10:58
Spravodajstvo
Polícia SR Počasie Rusko Správy počasie
Viac
Výluka v Bratislave sa predlžuje. Opravy pri hlavnej stanici potrvajú do novembra
pred 14 minútami
Sneženie na Slovensku komplikuje dopravu. Cesta je na mnohých miestach šmykľavá
pred 40 minútami
Ďalšia slovenská univerzita udelila na 17. novembra voľno. Študenti zostanú v tento deň doma
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Vrah Johna Lenona po rokoch priznal, prečo ho zastrelil. Dôvod je zarážajúci
Vrah Johna Lenona po rokoch priznal, prečo ho zastrelil. Dôvod je zarážajúci
pred 3 dňami
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
pred 3 dňami
Ozempic efekt pokračuje: reštaurácie zmenšujú porcie, vraj kvôli menšiemu apetítu hostí
Ozempic efekt pokračuje: reštaurácie zmenšujú porcie, vraj kvôli menšiemu apetítu hostí
pred 3 dňami
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor)
včera o 07:00
Gen Z preferuje menej sexu na obrazovkách. Chce viac animovaného obsahu, tvrdí štúdia
Gen Z preferuje menej sexu na obrazovkách. Chce viac animovaného obsahu, tvrdí štúdia
pred 3 dňami
Viac z Zdravie Všetko
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
refresher+
Odporúčané
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
pred hodinou
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin
17. 10. 2025 15:23
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
20. 10. 2025 17:00
Viac z Kultúra Všetko
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
22. 10. 2025 17:00
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
pred 2 dňami
Takto vyzerá interiér luxusného viladomu v minimalistickom štýle. Bývaniu v lukratívnej štvrti dominuje drevo a kameň
18. 10. 2025 11:00
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02
Nový track Fobia Kida citovali v politickej diskusii STVR. Vraj presne vystihol novelizáciu ústavy
17. 6. 2025 16:23

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
CLOSE FRIENDS s Erikou a Shelbym z Love Islandu: Už si povedali, že spolu chodia?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Erikou a Shelbym z Love Islandu: Už si povedali, že spolu chodia?
pred 37 minútami
Kto je podľa nich na vile najviac fake?
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
refresher+
Odporúčané
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
pred hodinou
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
Sponzorovaný obsah
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
pred 2 hodinami
Miro zažil v závere rande nepríjemné prekvapenie. Môže mať jeho vzťah s Ninou šancu? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Miro zažil v závere rande nepríjemné prekvapenie. Môže mať jeho vzťah s Ninou šancu? (MENUČKO)
pred 3 hodinami
Z Tokia až do tvojho šatníka. Pozri si TOP japonské módne značky, ktoré určujú, čo budeme nosiť
Z Tokia až do tvojho šatníka. Pozri si TOP japonské módne značky, ktoré určujú, čo budeme nosiť
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
dnes o 13:07
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
pred 2 dňami
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Frontman Coldplayu našiel novú lásku. Po rozchode údajne randí so známou herečkou, jej srdce kedysi patrilo inému spevákovi
Frontman Coldplayu našiel novú lásku. Po rozchode údajne randí so známou herečkou, jej srdce kedysi patrilo inému spevákovi
včera o 12:29
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
dnes o 13:07
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Späť
Zdieľať
Diskusia