Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)

Aké budú trendy v nadchádzajúcich sezónach a ktorá farba ti vyslúži komplimenty?
Aj ty pociťuješ s príchodom nového ročného obdobia jemné nutkanie, ktoré ti našepkáva, že to chce zmenu? Ušetríme ti scrollovanie na Pintereste – spýtali sme profesionála, ktorý ti priblíži, po čom siahnuť a akým farbám sa vyhnúť. Aké budú trendy na nadchádzajúce sezóny a ktorá farba ti vyslúži komplimenty? O svoje know-how sa podelil Julo Hospodár, profesionálny kaderník, majiteľ štúdia HAIRLAB a ambasádor značky L’Oréal Professionnel.
Okrem toho sa dozvieš, aké trendy by mali byť určite out, aké chyby robia najčastejšie ženy pri domácej starostlivosti a ako si vyskladať správnu vlasovú rutinu. Kaderník ti tiež poradí, ako postupovať, ak sa rozhodneš pre radikálnu zmenu farby.
Dominovať bude stále prirodzenosť, ale s malým twistom
Julo tvrdí, že dôležitejšie než akýkoľvek trend je, aby sa žena cítila sebavedomo a sama sebou. „Čo sa týka strihov, určite budú trendovať boby v rôznych variáciách, pixie cuty na milión spôsobov. Výrazným trendom budú určite aj ofiny a postupne vrstvené shag alebo wolf cuty. Rok 2026 bude o textúre, vlnách, vrstvách a prirodzenosti.“ vysvetľuje.
Farbenie vlasov, tak ako bolo tomu doposiaľ, sa tiež bude niesť v duchu prirodzenosti. Očakávaj prírodné odtiene a farbenie technikou tón v tóne. „Dominovať bude stále prirodzenosť, ale s malým twistom. V blond farbách bude určite populárna prirodzenejšia maslová blond alebo perleťová s jemným ružovým nádychom. V hnedých odtieňoch to pôjde viac do mocha, zemitých alebo medených tónov. Pre odvážnejšie klientky navrhujem červenú či fialovú paletu odtieňov.“
Dodáva: „Tak, ako sa klientky snažia ísť s trendami, idem s nimi aj ja ako kaderník. Teším sa teda, čo rok 2026 prinesie.“
Aký má názor kaderník na aktuálne trendy a s ktorými by sa najradšej rozlúčil? Podľa Jula by sme sa v roku 2026 už mali vzdať podomáckeho farbenia a strihania. Zamávať by sme mali aj príliš sleek účesom. „Verím, že sa hlavne rozlúčime s podomáckym farbením a strihaním, pretože naozaj nie je nad dobrú návštevu u kaderníka. Ak mám byť konkrétny, podľa mňa sa budeme lúčiť s asymetrickými strihmi, s príliš ostrými líniami a s hladkými alebo vyžehlenými vlasmi.“
Ak nestíhaš sledovať trendy a hľadáš spôsob, ako vyzerať nadčasovo a stále fresh, Julo odporúča siahnuť po technike balayage: „Mojím favoritom je určite balayage v akýchkoľvek odtieňoch. Je nadčasová, prirodzená, vieš sa s ňou farebne vyhrať a vieš ju klientke ušiť priamo na mieru. Plus, je to obrovský trend za posledné obdobie a určite tu s nami ešte dlho zostane.“ Balayage si pýtajú klientky najčastejšie aj u Jula v salóne HAIRLAB.
Klientky robia najviac chýb pri bežnej domácej starostlivosti
Medzi najčastejšie chyby klientiek patrí podľa Jula nesprávne nastavená domáca starostlivosť. „Vlasy si umývajú šampónom iba raz, nepoužívajú starostlivosť ani tepelnú ochranu pred fúkaním či žehlením, idú spať s mokrými vlasmi…,“ komentuje.
V skratke dodáva, ako by mala vyzerať správna rutina: „Vlasy umývame vždy 2× šampónom – prvýkrát sa zmývajú iba vonkajšie nečistoty a styling, až druhýkrát sa reálne čistí pokožka hlavy a vlasy samotné. Vždy po umytí používame starostlivosť alebo masku, pretože vlas po šampónovaní zostáva otvorený, pórovitý a citlivý. Je dôležité ho opäť niečím vyplniť, uzavrieť a vyhladiť.“
Julo dodáva, že je nesmierne dôležité ísť spať so suchými vlasmi – spánok s mokrou alebo vlhkou pokožkou hlavy môže spôsobiť precitlivenosť, lupiny alebo iné kožné problémy. Tepelná ochrana vlasov je tiež must-have, pretože chráni nielen pred spálením, ale aj vysušením vlasu a rýchlejším blednutím farby.
Zároveň upozorňuje na dlhodobé slnečné žiarenie a na príliš vysoké teploty pri používaní žehličiek alebo kulmofénov.
„Mojím favoritom je profesionálna domáca starostlivosť na farbené vlasy Vitamino Color Spectrum od L’Oréal Professionnel. Tento rad je špeciálne vyvinutý pre farbené vlasy a predlžuje sviežosť a žiarivosť farby až na 100 dní pri používaní celej línie produktov.“ Rad Vitamino Color Spectrum od L’Oréal Professionnel zahŕňa šampón, intenzívnu starostlivosť, masku a sérum.
Produkty sa zameriavajú na starostlivosť 5 dimenzií farebných vlasov – lesk, saturáciu, kontrast, tón, jas. Obsahujú kyselinu ferulovú a kyselinu citrónovú, ktoré pomáhajú uzamknúť farbu vo vnútri vlasového vlákna a zároveň zanechávajú hebké a s glass efektom.
Julo upozorňuje, že ani dobre nastavená domáca starostlivosť však nenahradí návštevu kaderníka. „Vitamino Color Spectrum je skvelou voľbou, no domáca starostlivosť nie je všetko. Odporúčam pravidelnú návštevu kaderníka každých 4–8 týždňov, v závislosti od odtieňa. Dôležité sú aj pravidelné vlasové kúry a podstrihovanie končekov.“
Na čo si dať pozor, ak chceš radikálnu zmenu?
Je potrebné uvedomiť si, že výrazná zmena je komplikovaný proces a preto si potrebuješ nastaviť reálne očakávania. Na domáce experimentovanie radšej zabudni a nechaj si poradiť od profesionála, ktorý ťa celým procesom prevedie.
„Veľmi dôležitá je v prvom rade konzultácia so svojím kaderníkom. Klientka by si mala uvedomiť, že zmena sa nemusí podariť hneď po prvej návšteve, ak chceme zachovať čo najzdravší stav vlasov. Môže sa stať, že sa o vlasy bude musieť starať viac alebo že bude chodiť ku kaderníkovi častejšie – komplikácií môže byť veľa,“ vysvetľuje Julo.
Dodáva, že len samotná konzultácia s ním v salóne preto môže trvať až 30 minút. „Chcem mať istotu, že sme si všetko vysvetlili a môžeme ísť do toho na 100 %. Očakávania si vieš správne nastaviť tak, že budeš otvorená, necháš si poradiť od odborníka a nebudeš čakať zázrak na počkanie.“
