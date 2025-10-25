Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. októbra 2025 o 18:00
Čas čítania 4:09

Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?

Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
Zdroj: Pexels/Anna Tarazevich/volně k užití
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nahmatala si si hrčku? Nemusí to byť hneď rakovina. Často ide o cysty alebo hormonálne zmeny. Kedy spozornieť a ako pristupovať k samodiagnostike? O tom sme sa porozprávali s gynekologičkou Michalou Adamec.

Október je mesiac venovaný povedomiu o rakovine prsníka. Ako informuje organizácia NIE RAKOVINE, ide o najčastejšie nádorové ochorenie u žien. Na Slovensku každý rok pribudne až 3 500 nových pacientiek s touto diagnózou. Ochorenie sa netýka len starších žien. Podľa NCZI za posledných 10 rokov narástol výskyt rakoviny prsníka u žien vo veku 35-39 rokov až o 30 percent. 

Aj napriek tomu, že sú tieto čísla vysoké a znepokojivé, netreba prepadať panike vždy, keď si nahmatáš hrčku v prsníku. Samozrejme, je dôležité poznať riziká a ak si nejakú nájdeš, obráť sa s problémom na svojho gynekológa. Rovnako dôležité je však povedať, že hrčka sa automaticky nerovná onkologickej diagnóze. Oveľa častejšie ide o cysty, hormonálne zmeny alebo nezhubné útvary. Spolu s gynekologičkou Michalou Adamec sme sa pozreli na to, aké príčiny stoja za hrčkami v prsníkoch a ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien.

Odporúčané
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia 21. septembra 2025 o 17:00
rakovina prsu
Zdroj: Pexels/Anna Tarazevich/voľne na použitie

Samovyšetrenie je základ

Akékoľvek zmeny na svojich prsiach nemôžeš ignorovať. Prevencia a včasná diagnostika sú kľúčové. Na to, aby si vedela rozlíšiť, čo je normálne a čo je nezvyčajná zmena musíš poznať svoje telo. A na to slúži samovyšetrenie. 

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako na správne a poctivé samovyšetrenie prsníkov.
  • Aké zmeny si treba všímať okrem samotnej hrčky.
  • Pri akých zmenách gynekologička odporúča návštevu lekára.
  • Aké je vyšetrenie u gynekológa, ak si nahmatáš hrčku.
  • Aké sú príčiny vzniku nezhubných hrčiek v prsníkoch.
  • Aké faktory zvyšujú pravdepodobnosť rakoviny prsníka.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 191690 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat , Mesačné členstvo Basic Multiklub vo Form Factory ZDARMA alebo 15 % zľava na nákup výživových doplnkov VOXBERG
Zobraziť všetky (8)
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
RAKOVINA ZDRAVIE ŽENSKÉ ZDRAVIE
Odporúčame
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
pred 2 dňami
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
pred 2 dňami
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
včera o 17:00
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľubo odišiel s rodinou žiť na Sardíniu: U domácich s angličtinou nepochodíš, žijeme lacnejšie, než na Slovensku (Rozhovor)
pred 2 dňami
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
21. 10. 2025 17:00
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
16. 10. 2025 18:00
Storky
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Lifestyle news
VIDEO: Je tu trailer na tretie príbehové rozšírenie Kingdom Come: Deliverance II. Kedy vyjde? pred 2 hodinami
Nový výskum odhalil, ktorý jazyk je pre umelú inteligenciu najpresnejší. Angličtina skončila až na šiestom mieste dnes o 13:26
Diddyho údajne napadli vo väzení. Útočník mu mal počas spánku priložiť nôž ku krku dnes o 10:30
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca? dnes o 07:27
Ozempic efekt pokračuje: reštaurácie zmenšujú porcie, vraj kvôli menšiemu apetítu hostí včera o 19:23
Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom včera o 18:41
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu včera o 18:30
Starbucks prinesie na Slovensko prvý drive-thru. Vybranou lokalitou sa stala Žilina včera o 17:53
Separ dorazil do base campu Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch neustáleho šľapania včera o 17:06
TRAILER: Tvorca Breaking Bad prichádza so sci-fi seriálom, v ktorom je šťastie doslova nákazlivé včera o 16:12
Spravodajstvo
Rusko Banky Polícia SR Vojna na Ukrajine
Viac
Tragédia v Taliansku: Turista pri robení selfie spadol z Panteónu, na mieste zomrel
pred hodinou
Írsko si zvolilo hlavu štátu. Novou prezidentkou sa stane Catherine Connollyová
pred 2 hodinami
VIDEO: Hádka v bratislavských potravinách skončila bitkou. Zadržanému mužovi hrozí až trojročný trest
pred 2 hodinami

Viac z Zdravie

Všetko
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin
17. 10. 2025 15:23
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
20. 10. 2025 17:00
Obrovský prelom v medicíne: Vedci vyvinuli očný implantát, ktorý umožňuje nevidiacim ľuďom čítať
Obrovský prelom v medicíne: Vedci vyvinuli očný implantát, ktorý umožňuje nevidiacim ľuďom čítať
21. 10. 2025 8:28
Victoria Beckham v novom dokumente na Netflixe prezradila, že trpí poruchou príjmu potravy
Victoria Beckham v novom dokumente na Netflixe prezradila, že trpí poruchou príjmu potravy
13. 10. 2025 10:33
VIDEO: Pacientka s Parkinsonovou chorobou hrala na klarinete počas operácie mozgu. Pocítila okamžité zlepšenie
VIDEO: Pacientka s Parkinsonovou chorobou hrala na klarinete počas operácie mozgu. Pocítila okamžité zlepšenie
21. 10. 2025 19:12
Viac z Osobnosti Všetko
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
Slovensko
18. 10. 2025 18:00
refresher+
Odporúčané
Michaela Cútová z Love Islandu: Nemôžem sa ospravedlniť za situáciu, ktorú si nepamätám (Rozhovor)
18. 10. 2025 18:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
dnes o 07:27
Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom
včera o 18:41
Viac z Móda Všetko
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
Doplnky
19. 10. 2025 7:00
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
19. 10. 2025 7:00
TOP zimná obuv pre mužov: Modely Massimo Dutti, Timberland či Yuketen ponúkajú ochranu, komfort a štýl
17. 10. 2025 16:00
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
20. 10. 2025 14:00
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
Zdravie
pred hodinou
refresher+
Odporúčané
Až 90 % hrčiek v prsníku nie je rakovina. Ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien?
pred hodinou
Nahmatala si si hrčku? Nemusí to byť hneď rakovina. Často ide o cysty alebo hormonálne zmeny. Kedy spozornieť a ako pristupovať k samodiagnostike? O tom sme sa porozprávali s gynekologičkou Michalou Adamec.
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
V spolupráci
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
dnes o 11:00
Lucia vyhrala Národnú cenu za dizajn. Tvorbou chce prebudiť pocit spojenia s produktom (REFRESHER ART)
Lucia vyhrala Národnú cenu za dizajn. Tvorbou chce prebudiť pocit spojenia s produktom (REFRESHER ART)
dnes o 08:00
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičnú lokálnu gastronómiu
včera o 18:30
Separ dorazil do base campu Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch neustáleho šľapania
Separ dorazil do base campu Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch neustáleho šľapania
včera o 17:06
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
pred 2 dňami
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
včera o 12:56
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
dnes o 07:27
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 3 dňami
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
pred 2 dňami
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
pred 2 dňami
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
19. 10. 2025 7:00
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
19. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 3 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
pred 2 dňami
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Späť
Zdieľať
Diskusia