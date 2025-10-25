Nahmatala si si hrčku? Nemusí to byť hneď rakovina. Často ide o cysty alebo hormonálne zmeny. Kedy spozornieť a ako pristupovať k samodiagnostike? O tom sme sa porozprávali s gynekologičkou Michalou Adamec.
Október je mesiac venovaný povedomiu o rakovine prsníka. Ako informuje organizácia NIE RAKOVINE, ide o najčastejšie nádorové ochorenie u žien. Na Slovensku každý rok pribudne až 3 500 nových pacientiek s touto diagnózou. Ochorenie sa netýka len starších žien. Podľa NCZI za posledných 10 rokov narástol výskyt rakoviny prsníka u žien vo veku 35-39 rokov až o 30 percent.
Aj napriek tomu, že sú tieto čísla vysoké a znepokojivé, netreba prepadať panike vždy, keď si nahmatáš hrčku v prsníku. Samozrejme, je dôležité poznať riziká a ak si nejakú nájdeš, obráť sa s problémom na svojho gynekológa. Rovnako dôležité je však povedať, že hrčka sa automaticky nerovná onkologickej diagnóze. Oveľa častejšie ide o cysty, hormonálne zmeny alebo nezhubné útvary. Spolu s gynekologičkou Michalou Adamec sme sa pozreli na to, aké príčiny stoja za hrčkami v prsníkoch a ako odlíšiť varovné príznaky od bežných zmien.
Samovyšetrenie je základ
Akékoľvek zmeny na svojich prsiach nemôžeš ignorovať. Prevencia a včasná diagnostika sú kľúčové. Na to, aby si vedela rozlíšiť, čo je normálne a čo je nezvyčajná zmena musíš poznať svoje telo. A na to slúži samovyšetrenie.
- Ako na správne a poctivé samovyšetrenie prsníkov.
- Aké zmeny si treba všímať okrem samotnej hrčky.
- Pri akých zmenách gynekologička odporúča návštevu lekára.
- Aké je vyšetrenie u gynekológa, ak si nahmatáš hrčku.
- Aké sú príčiny vzniku nezhubných hrčiek v prsníkoch.
- Aké faktory zvyšujú pravdepodobnosť rakoviny prsníka.