dnes 11. decembra 2025 o 9:27
Čas čítania 1:38
Michaela Kedžuchová

Stanka z Ruže pre nevestu opísala nepríjemnú skúsenosť v sninskej nemocnici. Tá obvinenia odmieta

Stanka z Ruže pre nevestu opísala nepríjemnú skúsenosť v sninskej nemocnici. Tá obvinenia odmieta
Zdroj: instagram / @stanislavaluckova
Stanka tvrdí, že jej babku v sninskej nemocnici na oddelení zanedbávali. Nemocnica sa voči jej vyjadreniam ohradzuje.

Influencerka Stanislava Lúčková je známa z Ruže pre nevestu. Na svojom Instagrame sa vyjadrila k nepríjemnej skúsenosti, ktorú mala jej rodina zažiť na internom oddelení nemocnice v Snine.

Stanka opisuje, že po konflikte medzi jej starou mamou a jednou z lekárok mala byť jej babka zanedbaná a zároveň malo byť na ňu podané oznámenie o spáchaní priestupku. Stankina babka sa lieči na rakovinu a po štvrtej chemoterapii sa jej stav zhoršil, čo viedlo k hospitalizácii na oddelení v Snine.

Stanka uviedla, že sa k celej situácii mohla vyjadriť už skôr, no chcela sa na to poriadne pripraviť. Tiež spomenula, že nejde o lynčovanie či snahu meniť systém, ale o motivovanie ľudí, aby sa nezľakli autorít, ktoré v danom momente nemajú pravdu alebo zneužívajú svoje právomoci.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by STANISLAVA LUČKOVA 🌹 (@stanislavaluckova)

Po odberoch krvi Stankina starká volala s plačom jej mame, že nechce byť v nemocnici, pretože za ňou celý deň nikto neprišiel – čo sa malo stať aj jej spoluležiacej pacientke. Po tomto sa Stankina mama rozhodla, že babku prevezie do košickej nemocnice. Vo videu spomínaná Barbara Alušiková, ktorá mala mať v tom čase službu ako lekárka, však nepoznala všetky informácie potrebné k starostlivosti o pacientku a dostala sa k nim až po pripomenutí od Stankinej mamy.

Stankinej starkej sa podľa nich nedostalo potrebnej starostlivosti a jej mame sa v nemocnici údajne vyhrážali políciou.

Po slovách babky po odmietnutí podpísania reverzu: „Vy nie ste ani doktorka, keď máte starých ľudí za odpad,“ prišlo k podaniu trestného oznámenia na babku. Následne dostala telefonát, v ktorom bola predvolaná na výpoveď.

Na záver videa Stanka doplnila, že po vypočúvaniach prišiel rozkaz z úradu o uložení sankcie za priestupok. „V rozkaze bolo uvedené, že babka sa uznáva vinnou a že vzhľadom na jej priznanie sa jej pre tentokrát udeľuje len pokarhanie. Babka sa ale k ničomu nepriznala.“

Vyjadrenie nemocnice 

Nemocnica sa vyjadrila na svojom Facebooku k obvineniam so slovami: 

„Lekárka v danom prípade postupovala profesionálne, slušne, v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a podľa platných predpisov, za čo bola pacientkou opakovane verbálne napádaná a boli voči nej vznesené vyhrážky zo strany jej dcéry. Keďže pacientka následne odmietla podpísať negatívny reverz a svojvoľne opustila nemocnicu, bola k prípadu privolaná polícia za účelom zdokumentovania.“

Taktiež podotýka, že Stanka pri incidente prítomná nebola a rozprávala len sprostredkovane. Status zakončili slovami: „Vedenie Nemocnice Snina, s. r. o., vyjadruje plnú podporu a dôveru všetkým svojim lekárom a ostatnému zdravotníckemu personálu.“

