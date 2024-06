Stanka z Ruže pre nevestu: Neviem si predstaviť ísť žiť hneď po návrate z reality šou do inej krajiny. Na to treba čas (Rozhovor)

Vyspovedali sme víťazku populárnej reality šou Ruža pre nevestu. Prečo jej to so ženíchom Radkom nevyšlo?

Aj keď na začiatku šou nebola medzi ostatnými dievčatami vo vile práve obľúbená, pre divákov bola ihneď jednou z najväčších favoritiek, čo potvrdzovalo aj to, že získavala čoraz viac pozornosti ženícha Radka Urbanyaka.

Stanislava Lučková (31) sa prebojovala až do samotného finále, kde si okrem srdca úspešného podnikateľa vybojovala aj snubný prsteň. Radka očarila svojou krásou, kultivovaným prejavom, rozvážnosťou a vyspelosťou.

Napriek tomu, že im takmer celé Slovensko prialo šťastnú budúcnosť, televízia Markíza odhalila, že ich vzťah nakoniec nevyšiel a k svadbe neprišlo. Stanka nám priblížila, ako vyzeral ich život po šou bez kamier, a zaspomínala si aj na zásadné momenty zo šou. Ak ťa bavia naše rozhovory, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj všetok obsah na webe bez zbytočných obmedzení.

V tomto článku si prečítaš: Prečo mala z výhry zmiešané pocity.

Ako zhodnotila kontroverznú stanovačku v divočine na Srí Lanke.

Aké to bolo s Radkom po súťaži mimo kamier.

Či bola za Radkom v Osle.

Čo sa sa v jej živote zmenilo.

Zdroj: REFRESHER/Martin Mendel

Finále Ruže pre nevestu bolo celkom dramatické. Radka dosť rozčarovalo, že si nevyužila možnosť porozprávať sa s ním mimo kamier za zavretými dverami. Prečo si to odmietla?

Počas našej konverzácie som sa Radka spýtala, či už je rozhodnutý. Samozrejme, že som nečakala, že mi hneď povie meno tej, pre ktorú sa rozhodol. Potrebovala som však akúsi vnútornú istotu a chcela som vedieť, do akej miery je rozhodným mužom alebo tým mužom, ktorý neustále váha a potrebuje nad všetkým príliš premýšľať. Nechcela som sa cítiť len ako jedna z možností. Moje rozhodnutie ovplyvnilo, samozrejme, aj to, že noc predtým tam spala Júlia. Necítila by som sa tam dobre.

Rozhodilo alebo nahnevalo ťa to, že tam strávili spolu noc bez kamier? Ovplyvnilo to nejako tvoje nastavenie voči Radkovi?

Vôbec ma to nerozhodilo, skôr ma trochu prekvapilo, že to Júlia využila. Takéto veci však považujem za príležitosť spoznať toho muža trochu viac. Pokiaľ by sa tam totiž bolo niečo udialo, aspoň by som viac videla do ich vzťahu a bola by som si istejšia tým, čo je medzi nami.

Verila si Radkovi, keď ti vravel, že sa celý čas iba rozprávali?

Verila som mu.

Medzi tebou a Radkom došlo konečne aj k prvému bozku. Prečo ste čakali tak dlho a čo si vtedy cítila? Čo to pre teba znamenalo?

S Radkom som sa nechcela bozkávať skôr, keďže som videla, že venoval bozky aj iným účastníčkam Ruže. Chcela som si odsledovať, ako sa bude správať k dievčatám a do akej miery to s nimi bude brať vážne. Nechcela som sa preto uponáhľať. Potrebovala som počkať na špeciálnu príležitosť, keď nás bude vo vile menej.

Zdroj: Archív TV Markíza

Čo si na jeho správaní odsledovala? Mala si obavy, keď si videla, ako sa správa k ostatným dievčatám?

Keď som bola na Srí Lanke, cítila som, že má hlbší vzťah s Jennifer, ju som považovala za najväčšiu konkurentku. Keď som šou sledovala doma v televízii, myslím si, že sa mu určite páčila Fergie, ale aj Júlia.

Brala si aj Júliu, keď ste zostali v šou už len vy dve, ako konkurentku alebo si jasne verila, že si Radko vyberie teba?

Júliu som po celý čas vôbec nepovažovala za konkurenciu. Favoritkou bola skôr Jennifer, preto ma skutočne prekvapilo, že sa nedostala do finále. Až neskôr som si začala uvedomovať, že Radko môže mať k Júlii isté sympatie.

Kedy si začala k Radkovi prechovávať city?

Voči Radkovi som od začiatku šou cítila veľké sympatie, pretože ma zaujal, a veľmi som ho chcela ďalej spoznávať. Keď som však videla, že má „chémiu“ s viacerými dievčatami, vynoril sa môj vnútorný obranný mechanizmus a nechcel ma pustiť k hlbším citom. Na dlhší čas ma to akoby bolo zablokovalo. Bála som sa, že by to nedopadlo dobre.

Zlomovým bodom bola stanovačka v divočine, keď si sklamane odišla do stanu po tom, ako sa Radko bozkával s Frederikou. Dievčatá vraveli, že to bolo natoľko vážne, že si vtedy chcela úplne skončiť v šou. Je to pravda? Čo si vtedy cítila?