Aj keď si pri prvej sérii myslel, že ho už nikdy nezavolajú, dnes sa v šou cíti ako ryba vo vode. Mnohí v komentároch píšu, že bez Krištofa by Ruža nebola Ružou a sledujú ju práve kvôli nemu.

Ruža pre nevestu je za nami. V Refresheri sme vyspovedali samotné Ružičky, ženícha Rasťa a na rad prišiel aj moderátor Krištof Králik. Prezradil, že ho čaká veľmi pracovne nabité leto, s Rasťom majú kopec plánov a bolo by podľa jeho slov škoda nevyužiť aktuálny hype, aj keď nad spoločnými projektami premýšľali odvtedy, čo sa poznajú.

„Rasťo a Karolína sú aktuálne na trhu number 1. Myslím si, že tento rok sa podaril výber dievčat, všetko fungovalo výborne. Aj my sa neustále posúvame, či už ide o prácu s kamerou, casting alebo výber lokácií. Je to na výsledku naozaj cítiť. A hoci sa Ruža bude ďalej rozvíjať, prekonať Rasťa nebude jednoduché,“ hovorí Krištof.

Keď si začínal s Ružou, čakal si vôbec, že sa to vyvinie až do niečoho takého? Že z toho bude až fenomén?

Keď som bol prvýkrát v Turecku a točili sme prvú sériu, tak som ten pocit nemal. Dokonca som sa bál a myslel som si, že mi to už ani nedajú robiť. Ale tam sme sa našťastie všetci ako keby učili a zdokonaľovali.

Je neuveriteľné, čo sa z toho stalo, a to ako to ľudia vnímajú. Pozerajú to aj tí, na ktorých by som to nikdy nepovedal.

Ako si plánuješ užiť leto?

Z veľkej časti bude pracovné, keďže s Rasťom rozbiehame celkom naplno náš projekt Romulus & Remus. Nabalilo sa na to veľa aktivít, ktoré budeme robiť počas leta. Aj teraz, keď s tebou volám, práve balím šiltovky do obálok a idem ich posielať.

Ale jasné, chceme ísť aj niekam na dovolenku, aspoň na týždeň.

Boli ste však už na Maldivách spoločne s Rasťom a Karolínou. Ako Karolína zapadla do partie?

Ísť s niekým na dovolenku je zaberák, aj keď sa poznáte celý život. Veľmi ľahko sa niečo zvrtne alebo ti niekto začne vadiť. To sa v našom prípade nestalo a myslím si, že si Karolína dobre sadla aj s Veronikou. Či je to veľmi podobný apetít a chuť k jedlu alebo dobrodružná povaha, bez strachu potápať sa so žralokmi. Bolo tam veľa spoločných tém. Rasťo bol s Karolínou dosť veľa času zavretý aj na izbe. (smiech)

Zdroj: Krištof Králik

Hodí sa podľa teba k Rasťovi?

Myslím si, že hej. Rasťo potrebuje byť pri partnerke trochu vyvedený z miery. Neviem, ako im to bude alebo nebude fungovať, doteraz sedeli za zavretými dverami a pozerali spolu telku. Uvidíme, aké bude mať ten vzťah grády, keď začnú žiť normálny život.

Doteraz nemohli poriadne ani spolu randiť, bol v tom veľký stres, museli sa schovávať, aby spolu trávili aspoň nejaký čas. Bolo to asi veľmi náročné.

Môžeš nám o vašich spoločných plánoch s Rasťom prezradiť viac?

Vytvárame s naším brandom československú tour. To znamená, že budeme chodiť po rôznych mestách, inšpirovali sme sa aj Ružou.

Chystáme fyzické aktivity, bude tam nejaký beh a cvičenie. K tomu vytvoríme špeciálne oblečenie, ktoré si budú môcť hostia kúpiť iba na týchto miestach. Na internete to vôbec nebude.

Vymysleli sme aj takú malú motiváciu. Každý, kto sa zapojí do fyzických aktivít, si bude môcť oblečenie kúpiť lacnejšie, ako keď tam niekto iba príde. Je to taká zábavná forma podpory pohybu a zároveň odmena za zapojenie sa.

Chceme tým motivovať ľudí, ktorí by chceli náš merch, aby sa zároveň aj fyzicky zapojili a pracovali na sebe. To je vlastne hlavná myšlienka celého nášho brandu. Podporovať pohyb, disciplínu a sebarozvoj. A práve cez takéto drobné výzvy to chceme komunikovať aj navonok.

Zdroj: Krištof Králik

Vzniklo to celé aj na základe nejakého aktuálneho hypu okolo Ruže?

S Rasťom túto myšlienku riešime už roky, možno 7 - 8 rokov. Ale nikdy sme nemali dostatočne silný dôvod ju rozbehnúť. Chýbal nám ten správny impulz alebo pocit, že by to mohlo mať reálny štart, že by to naozaj niekam smerovalo.

A teraz sme si povedali, že je jednoznačne ten najlepší čas to urobiť. Boli by sme hlúpi, keby sme to nevyužili, takže sme išli do toho celkom bezhlavo.

Začali sme to točiť a malo to celkom dobré čísla, tak sme si povedali, že s tým budeme pokračovať. Do podcastov chceme pozývať hostí, ale samozrejme, téma Ruže je nevyčerpateľná. Budeme sa jej venovať ešte dlho.

Sem-tam na Instagram pridáš video, ako si namaľoval nejaký obraz. Neplánuješ ich predávať?

Priznám sa, že po Srí Lanke som sa ešte štetca nedotkol. Teraz sa však celá moja energia sústreďuje na tvorbu nášho brandu. Mám vedľa seba štyri prázdne plátna pripravené na maľovanie, ale namiesto toho, aby som sa kreatívne vyžil na nich, radšej vymýšľam nové veci pre náš projekt.

Momentálne naplno pracujeme na veciach, ktoré budú súčasťou tour. Oblečenia bude viac, takže si ľudia budú môcť vyberať. Je to však trochu zložité, pretože chceme, aby to bolo kvalitné a zároveň predaj efektívny.

Zdroj: Krištof Králik

V jednom rozhovore Rasťo spomenul, že si taký jeho manažér. Je to tak?

Na začiatku to tak možno bolo, ale teraz mám veľa svojich vecí. Rasťo si to dokáže všetko robiť sám, ale s niektorými vecami mu pomáham. Je v tomto svete „spoluprác“ nový a ozýva sa mu veľa ľudí. Pochopiteľne.

Je to presne tak, ako každý očakával. Rasťo sa stal známejším a aktuálne je na výslní. Je to slovenská celebrita číslo 1, aj s Karolínou. Sú na vrchole reťazca, tak samozrejme, že by sa každý chcel na tom priživiť. Je ťažké na to dozerať, ale snáď sa im to bude dariť.

V komentároch na internete často vidíme odkazy od fanúšikov Ruže, že reláciu sledujú aj kvôli tebe. Dokonca ťa aj viacerí muži pochválili, že si dobrý moderátor. Je pre teba toto vysnívaná práca, v ktorej sa už cítiš ako ryba vo vode?

Na každú Ružu sa extrémne teším. Je to niečo, čo naozaj milujem. Na začiatku to bolo mega náročné, lebo som si myslel, že to pôjde nejakým spôsobom samo, ale to, že máš stres, nenasimuluješ.

Keď niečo nevyjde, zvládam to horšie, často sa zatváram do seba. Aj keď ide o problém, ktorý by sa ľahko dal vyriešiť, môj mozog to vníma tak, že je všetko stratené a nie je cesta späť.

Na začiatku sa mi často stávalo, že som zabudol text alebo si niečo pomýlil, a aj keď sme to mohli nahrať znova a znova, ja som sa uzavrel a mal som pocit, že to nikdy nezvládnem a že nechcem byť moderátorom. Našťastie sa takéto situácie stávajú čoraz menej.

Ako zvládaš drámu medzi dievčatami?

Vieš čo, to sa odo mňa ako keby celkom zdravo odráža. S týmto problém nemám a nie som z toho vyčerpaný.

Zdroj: Krištof Králik

Si s nejakou ružičkou v kontakte? Myslím tak, že ste si kamarátsky sadli...

Vieš čo, asi si nepíšem reálne s nikým, iba s Karolínou. Máme spoločný chat, kde si vypisujeme všetci, ale premýšľam, že či ešte s niekým. S Rebekou sme si asi raz niečo napísali, nejakú srandu po jednej epizóde. Veľa som si písal so Zuzkou. Chceme ísť s mojou Veronikou možno do Španielska, tak sme dohodnutí, že sa tam stretneme, keďže tam žije.

Veľmi mi ľudsky sadla, aj keď si na internete zlízla takú veľkú dávku hejtu pre nejaký nešťastný make-up. Je to objektívne krásna baba, modelka a živí sa tým. Niekto z hornej-dolnej si otvorí internet a napíše škaredý hejt koment, asi sa dá sčasti nad tým povzniesť. No potom sa strhla obrovská lavína.

Muselo to byť náročné. Neviem si predstaviť, že by som to riešil a bol na jej mieste. Myslím, že to celkom dobre zvládla, aj keď na druhej strane, človek musí byť na to asi pripravený.

Balila ťa nejaká Ružička?

Asi ti neviem odpovedať úplne jednoznačne, ani si nespomeniem na konkrétny príklad.

Ale tak je logické, že keď tam dievča prestane cítiť tú náklonnosť od hlavného ženícha, tak prvé čo spraví je, že sa pozrie doľava. A keď tam stojím vedľa neho, som na chvíľu dobrý plán B, ale to je asi všetko.

Často sa skloňuje aj to, že by si mal byť ženíchom práve ty. Ty si však zadaný. Vieš si možno v inom vesmíre predstaviť, že by si do takejto role išiel?

Ak by sme nasimulovali situáciu, že by som bol ako ženích veľmi silný adept, nemohol by som to moderovať. To je príležitosť, o ktorú by som nechcel prísť len za cenu toho, že by som tam potenciálne našiel lásku svojho života. Radšej to budem 10-krát moderovať, akoby som mal byť raz ženíchom.

A v prípade, že nie si moderátor, a ani nie si vo vzťahu?

Ak by som odpovedal ako motiváciu pre niekoho, kto by to potenciálne chcel vyskúšať, tak asi áno. Ak by som napríklad nebol nikdy v TV a oslovili by ma, tak by som do toho asi išiel.

Zdroj: Krištof Králik

Kde aktuálne tráviš viac času? V Bratislave alebo Prahe?

Som non-stop medzi Bratislavou a Prahou, to znamená, že vždy, keď je pracovná príležitosť na jednom alebo na druhom mieste, tak sa tam presúvame. Alebo za zábavou na jedno alebo druhé miesto, ale toho je teraz naozaj menej. A potom veľa cestujem kvôli Oktagonu, pretože som sa stal ich ambasádorom, takže to je taká vec, ktorá ma extrémne teší.

Je to jedna z tých najpríjemnejších spoluprác, aké som kedy mal. Boli sme na poslednom Oktagone aj s Rasťom a práve tam sme to rozoberali.

Nemusíme sa báť, že sa proti sebe postavíte v klietke?

Nie, myslím, že by to bolo ako bratia Kličkovci, ktorí sľúbili mame, že sa nikdy nebudeme biť proti sebe.

S niekým iným si to predstaviť vieš?

Vieš čo, zatiaľ neviem, nie som úplne MMA-kár. Bol som párkrát na boxe, aj na jiu-jitsu, robil som tieto veci skôr ako formu aktivity, aby som zostal fit, nie aby som bol ako profesionálny bojovník. Takže zatiaľ tak. Som otvorený tomu, že by som to možno raz vyskúšal za určitých podmienok, ale zatiaľ som o nich ani nepočul.

Navyše nemám ani nejakého konkrétneho súpera, s ktorým by som si chcel vybaviť nejaký spor alebo si niečo pretransformovať tak, že si to tam vymlátim.

Zdroj: Krištof Králik

Aj tvoja priateľka Veronika sa párkrát objavila v Ruži a mnohí fanúšikovia, písali, že vám to spolu veľmi ladí. Ako by si opísal tvoj momentálny stav v tomto vzťahu?

Je to fantastické, nemám sa absolútne na čo sťažovať.

Je zvláštne, ako to celé zafungovalo, a myslím, že veľmi pomáha, že pochádzame z podobného prostredia. Obaja máme skúsenosti s moderovaním a v podstate sme obaja často „na očiach“. Vďaka tomu vieme mnohé veci pochopiť rovnako a podobne na ne aj reagujeme, čo je podľa mňa veľmi dôležité. Máme tak rovnaký pohľad na rôzne situácie.

A ešte k tomu, s Veronikou je strašná sranda. Tráviť čas s ňou je naozaj zážitok, čo asi potvrdí každý, kto ju pozná.