Azra sa nečakane rozišla s priateľom. Deň pred narodeninami na Instagrame zdieľala emotívny odkaz

Azra priznala, že aj cez bolesť konečne našla samú seba.
Azra Sokira, ktorú môžeš poznať z reality šou Farma a Ruža pre nevestu, na svojom Instagrame informovala o rozchode deň pred narodeninami.
V príspevku sa rozpísala o tom, že „niekedy sa človek stratí vo veciach, ktoré nazýva láskou a pritom ani nevie, kedy sa z toho stane niečo, čo bolí viac, než lieči.“
Verila som, že niektoré veci dokážem udržať silou svojej viery, že keď dám zo seba všetko, tak sa to zmení, že keď miluješ úprimne, tak sa to nejak opraví. Ale prišla som na to, že niektoré veci sa neopravujú, niektoré sa musia pustiť, píše Azra.
Taktiež hovorí, že nechce ukazovať prstom a hádzať vinu na nikoho. Príspevok zakončila tým, že potrebuje pokoj a čas na to, aby sa naučila, že môže byť zase šťastná.