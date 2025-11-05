Hoci sa udeľovanie cien Fashion Awards 2025 uskutoční v decembri, British Fashion Council sa tento rok rozhodol pre menšiu zmenu – víťazku kategórie Modelka roka oznámil takmer mesiac pred samotným ceremoniálom.
Ako dnes ráno Britská módna rada odhalila na svojom účte na Instagrame, sudánsko-americká modelka Anok Yai bola korunovaná za najväčšiu modelingovú hviezdu roku 2025.
Anok Yai má za sebou mimoriadne úspešný rok plný prehliadok a kampaní.
Medzi jej úspechy za posledných 12 mesiacov patrí výrazné pôsobenie počas týždňov módy, najmä ak ide o kolekcie jar/leto 2026 (SS26), kde otvárala prehliadky značiek Ferragamo, Coperni a Hugo Boss. Naopak, uzatvárala prehliadky Ralph Lauren, Fendi, Vetements a Messika. Taktiež sa objavila na mólach mnohých ďalších značiek vrátane Saint Laurent, Mugler, Tom Ford, Calvin Klein, Bottega Veneta a pri debutovej kolekcii Chanel od Matthieua Blazyho.
Fashion Weekom to len začína
Okrem toho sa Anok Yai objavila v kampaniach pre parfum Alien od značky Mugler a pre komerčné značky ako Gap, kráčala po móle Victoria’s Secret a zdobila obálky magazínov ako Perfect, Vogue France a Allure – pričom na poslednej z nich sa objavila spolu s vlaňajšou víťazkou kategórie Modelka roka, Alex Consani.
Kategórie, v ktorých budú 1. decembra módni návrhári súťažiť, sú dizajnér roka, britská dizajnérka dámskej módy roka, Britský dizajnér pánskej módy roka a vanguard cena. Rozpis nominácií je nasledovný:
Glenn Martens za Diesel a Maison Margiela
Jonathan Anderson za DIOR a JW Anderson
Martine Rose za Martine Rose
Miuccia Prada za Miu Miu
Rick Owens za Rick Owens
Willy Chavarria za Willy Chavarria
Charlotte Knowles a Alexandre Arsenault za KNWLS
Emma Chopova a Laura Lowena za Chopova Lowena
Erdem Moralıoğlu za ERDEM
Sarah Burton za Givenchy
Simone Rocha za Simone Rocha
Craig Green za Craig Green
Foday Dumbuya za LABRUM London
Grace Wales Bonner za Wales Bonner
Kiko Kostadinov za KIKO KOSTADINOV
Nicholas Daley za Nicholas Daley
Stefan Cooke a Jake Burt za STEFAN COOKE
Aaron Esh za AARON ESH
Dilara Fındıkoğlu za Dilara Fındıkoğlu
Feben za FEBEN
Steve O Smith za Steve O Smith
Tolu Coker za TOLU COKER
Torishéju Dumi za TORISHÉJU