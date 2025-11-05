Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“

Nvotová sa postarala, aby obtiahnutý nápis na Evereste zmizol.
Dorota Nvotová kritizovala Separove graffiti na skale v base campe na Mount Evereste, odkedy ich zaznamenala na Instagrame. Už pred týždňom sľúbila, že urobí všetko preto, aby nápis „Everest Base Camp 5 364 m“ z kameňa zmizol.
Na Instagrame teraz zverejnila video, v ktorom deklaruje tento úspech.
Pod post na Instagrame napísala: „Trvalo to, ale predsa sa dnes podarilo. Miestni Nepálci si s nápismi poradili po svojom a kameň vyčistili. Na konci videa nájdete vyúčtovanie. Ako som sľúbila, zvyšok peňazí pôjde na vzdelanie nepálskych detí.“
Vyúčtovanie dorazilo Dorote na WhatsApp a malo zaujímavú formu. Okrem toho, že má zaplatiť 280 eur, má tiež doručiť do Nepálu Tatra Tea a fľašu borovičky.
Nvotová pôvodne zbierala peniaze na svoj osobný účet, a tak verejnosť presne nevie, akú celkovú sumu pre tieto účely vyzbierala, sama tvrdila, že to bolo takmer 800 eur.