Modelky známe pod prezývkou „KenGi“ sa ukázali na koňoch v luxusných modeloch a otvorene prehovorili o svojom priateľstve.
Októbrové vydanie magazínu Vogue bude patriť Kendall Jenner a Gigi Hadid. Kamarátky na záberoch zo slávneho časopisu pózujú na koňoch a prechádzajú sa po ranči v Jackson Hole. V otvorenom rozhovore, ktorý je súčasťou čísla, úprimne prehovorili o svojom priateľstve a o tom, ako sa vôbec zoznámili.
Fanúšikov zaujala už samotná titulka, na ktorej sa objavili v lookoch od značky Miu Miu. Počas fotenia však vystriedali aj modely od Louis Vuitton, Rodarte či Marca Jacobsa. Výsledkom je elegantný, no zároveň prirodzený vizuál, ktorý podčiarkuje ich blízky vzťah k prírode.
„Myslím si, že základom nášho priateľstva je to, že si navzájom rešpektujeme to, čo vidíme jedna v druhej, keď ide o prácu,“ vysvetlila Gigi Hadid. „Nie sme tam na to, aby sme žiadali špeciálne zaobchádzanie. Vždy tvrdo pracujeme.“ Kendall Jenner k tomu dodala: „Sme viac sestry ako priateľky,“ prezradila.
Modelky, ktoré fanúšikovia prezývajú aj ako „KenGi“, vyspovedala nová šéfredaktorka Vogue, Chelo Malle. Okrem priateľstva v novom čísle riešia aj ich život mimo reflektorov.