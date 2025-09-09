Kategórie
dnes 9. septembra 2025 o 10:22
Čas čítania 1:44
Michaela Kedžuchová

Blake Lively žiada, aby jej Justin Baldoni zaplatil milióny. Chce otestovať nový #MeToo zákon

Blake Lively žiada, aby jej Justin Baldoni zaplatil milióny. Chce otestovať nový #MeToo zákon
Zdroj: Instagram/It Ends With Us Movie
BLAKE LIVELY HOLLYWOODSKI HERCI SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE SÚDY
Blake Lively chce otestovať nový zákon, ktorý vyšiel z hnutia #MeToo a nesie názov Protecting Survivors from Weaponized Defamation Lawsuits Act. Podala trestné oznámenie na Justina Baldoniho.

Blake Lively chce, aby jej Justin Baldoni zaplatil milióny dolárov za podanie neopodstatnenej žaloby za ohováranie. Tým by sa otestoval nový kalifornský zákon, ktorý má chrániť obete sexuálneho obťažovania, ktoré sa rozhodnú prehovoriť o tom, čo sa im stalo. 

Lively obvinila Baldoniho, svojho režiséra a hereckého kolegu, zo sexuálneho obťažovania počas nakrúcania filmu It Ends With Us a tiež z odvety – tvrdí, že po tom, čo sa sťažovala, proti nej viedol očierňovaciu kampaň na internete. Viac o detailoch ich súdneho procesu sa dozvieš v našom vysvetľovacom článku.

Baldoni reagoval žalobou vo výške 400 miliónov dolárov, v ktorej tvrdil, že Lively sa ho falošnými obvineniami snaží kariérne zničiť.

Sudca Lewis Liman však v júni žalobu Baldoniho zamietol, čo predstavuje významné víťazstvo pre Lively. Súdny proces ohľadom jej obvinení je naplánovaný na budúcu jar na federálnom súde v New Yorku.

Baldoniho žaloba prišla ako reakcia na to, že ho Blake Livelyová koncom minulého mesiaca obvinila zo sexuálneho obťažovania a ohováračskej kampane s cieľom poškodiť jej povesť.
Baldoniho žaloba prišla ako reakcia na to, že ho Blake Livelyová koncom minulého mesiaca obvinila zo sexuálneho obťažovania a ohováračskej kampane s cieľom poškodiť jej povesť. Zdroj: Instagram/It Ends With Us Movie

V podaní na súd zo začiatku tohto týždňa právnici Lively požiadali, aby jej Baldoni zaplatil niekoľko miliónov dolárov na pokrytie poplatkov právneho zastupovania. Okrem toho žiada aj trojnásobné odškodné za ekonomickú, emocionálnu a psychologickú ujmu, ako aj trestné odškodné za zneužitie súdneho systému.

O aký zákon ide?

Lively sa vo svojom podaní opiera o nový kalifornský zákon s názvom Protecting Survivors from Weaponized Defamation Lawsuits Act, ktorý v roku 2023 podpísal guvernér Gavin Newsom. V podaní sa uvádza, že zákon „zabezpečuje, že jednotlivci, ktorí zažili sexuálne obťažovanie alebo odvetu, môžu o svojich skúsenostiach hovoriť na súde, v médiách alebo inde bez strachu z toho, že budú za to žalovaní.“

Zákon poskytuje imunitu voči žalobám za ohováranie tým, ktorí podajú sťažnosť na sexuálne obťažovanie na „primeranom základe“ a „bez zlého úmyslu“ – teda bez toho, aby vedeli, že ich tvrdenia sú nepravdivé. Právnici Lively tvrdia, že tieto podmienky boli v jej prípade splnené.

Sudca Liman síce žalobu Baldoniho zamietol, no nerozhodol zatiaľ o tom, či sa kalifornský zákon na tento prípad vzťahuje. Právnici Baldoniho tvrdia, že zákon sa na prípad nevzťahuje.

„Lively si svoje obvinenia zo sexuálneho obťažovania vymyslela, buď úplne, alebo zveličila neškodné (a nie obťažujúce) interakcie v cielenej, zlej snahe získať kontrolu nad filmom a neskôr si napraviť reputáciu po sérii zle zvládnutých marketingových krokov,“ napísali právnici Baldoniho v jednom z podaní.

Na fotografii Justin Baldoni.
Na fotografii Justin Baldoni. Zdroj: MN2S

Taktiež tvrdia, že aby mohol sudca rozhodnúť o uplatnení kalifornského zákona, musel by vlastne predčasne rozhodnúť o sporných faktoch, čo je úlohou súdu počas procesu. Dodávajú aj to, že zákon odrádza od podávania žalôb v dobrej viere a „neprípustne obmedzuje právo na podanie návrhu garantované Prvým dodatkom ústavy USA.“

Tím Lively žiada, aby súd najprv rozhodol o priznaní náhrady škody, a ak bude potrebné, aby sa konalo ďalšie pojednávanie na určenie presnej sumy.

BLAKE LIVELY HOLLYWOODSKI HERCI SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE SÚDY
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram/It Ends With Us Movie
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Domov
Zdieľať
Diskusia