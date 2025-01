Blake Lively mal jej herecký kolega z filmu It Ends With Us fatshamovať. Ryan Reynolds si manželku zastal po svojom

Baldoni sa bráni, že sa na váhu svojej hereckej kolegyne pýtal zo zdravotných dôvodov.

Vzťahy medzi hercami z filmu It Ends with Us neboli nikdy najlepšie. Po špekuláciách, prečo sa hlavní predstavitelia k sebe nemusia, sa objavila správa, že Blake Lively obvinila svojho kolegu zo sexuálneho obťažovania.

Najnovšie sa hlavná postava filmu a tiež jeho režisér Justin Baldoni bráni a tvrdí, že Ryan Reynolds ho agresívne urážal kvôli otázke na váhu Blake, ktorú jej pri natáčaní položil.



Podľa Baldoniho sa Blake pred scénou, kde ju mal zdvihnúť, spýtal na váhu. Reynolds na to reagoval veľmi emocionálne a obvinil Baldoniho z pokusu zosmiešniť jeho manželku. Tieto výčitky sa neskôr vyostrili, keď sa trojica stretla v jednom z newyorských penthousov. Reynolds mal vtedy Baldonimu agresívne vynadať za jeho otázku.

Zdroj: Gilbert Carrasquillo/GC Images



Tento incident je dnes súčasťou Baldoniho žaloby proti The New York Times, ktoré uverejnili článok súvisiaci so sexuálnym obťažovaním. Baldoni sa v rámci žaloby bráni, že sa nejednalo o pokus o zosmiešnenie Blake Lively a žiada 250 miliónov dolárov za urážku na cti.

Zdroj: Instagram/@justinbaldoni

Justin Baldoni podľa The Independent tvrdí, že sa len chcel uistiť, či je bezpečné ju zdvihnúť, pretože mal dlhodobé problémy s chrbticou a chcel sa vyhnúť zraneniu počas natáčania. Niektorí sa postavili za Baldoniho a jeho verziu príbehu, iní sú skeptickí a tvrdia, že sa správal neúctivo.