Dwayne Johnson hovorí, že chudne kvôli novej hereckej úlohe. Bude hrať 70-ročného muža, ktorého najlepším priateľom je sliepka.
Po tom, čo zožal chválu za svoju mohutnú postavu pri stvárnení zápasníka Marka Kerra v jeho MMA vrcholnej forme vo filme The Smashing Machine, sa Dwayne Johnson púšťa do ďalšej radikálnej premeny. Tentoraz chudne, aby si zahral „rozprávkového, excentrického sedemdesiatnika“ menom Chicken Man vo filme Lizard Music.
Film opäť spojí Johnsona s režisérom Bennym Safdiem, s ktorým pracoval aj na The Smashing Machine, a predstavuje pre The Rocka hereckú výzvu, ktorú prijal s nadšením.
„Benny mi to navrhol hneď po tom,“ povedal Johnson počas retrospektívnej diskusie na Medzinárodnom filmovom festivale v Toronte, kde sa premieta aj The Smashing Machine. „A po asi 45 minútach rozprávania som povedal: ‘Ja som tvoj Chicken Man.’“
Johnson, ktorý už schudol väčšinu z 13 kíl svalov, ktoré nabral kvôli Kerrovi, stále pôsobil dojmom siláka.
Ešte mám pred sebou dlhú cestu, priznal.
„Som nadšený, že mám možnosť sa znova transformovať, tak ako v Smashing Machine,“ dodal Johnson. „[To znamená] jesť menej kuracieho mäsa.“
Film je adaptáciou románu od Daniela Pinkwatera a rozpráva príbeh sedemdesiatnika, ktorého najlepším priateľom je 70-ročná sliepka. Rovnako ako The Smashing Machine, aj tento film je príležitosťou, ako naštrbiť Johnsonov obraz akčného hrdinu. Po účinkovaní v blockbusteroch ako Jumanji či Rýchlo a zbesilo, Johnson povedal, že bol pripravený na zmenu.
„Mal som pocit, že niekoľko rokov som bol zaradený do jednej škatuľky, pretože som to dovolil,“ priznal Johnson. To však neznamená, že sa úplne vzdáva veľkých komerčných filmov. Prezradil, že sa opäť stretne s Kevinom Hartom pri natáčaní Jumanji 3, ktoré sa začne v novembri. „Filmy, ktoré som robil v minulosti, milujem,“ povedal Johnson. „A vrátim sa k nim znova.“