Čo všetko ukázal tarot a kyvadlo?

Opäť ti prinášame nepredvídateľný rozhovor jasnovidky Gerty, tentokrát sa za stôl posadila temperamentná Azra Sokira, ktorú môžeš poznať napríklad z Farmy alebo Ruže pre nevestu 3. Odpovedali karty a kyvadlo na otázky, ktoré si Azra pripravila?

Vráti sa Azra k svojmu ex? Je on ten, s kým bude mať deti? Kto v jej okolí je had na krku a bude ešte niekedy kamoškou s Miškou a Noemi? Pôjde do Love Islandu? Bude milionárkou? Toto a ešte oveľa viac sa dozvieš v tejto epizóde.



S Gertou sa budú rozprávať najmä o budúcnosti a veciach tak trochu medzi nebom a zemou. Ak ťa tento typ zábavy baví, nezabudni si pozrieť aj predošlé časti, napríklad s Emou Fajnor a Dolli z Ruže. A ako to už v tomto formáte býva, v závere sa môžeš o svojom osude dozvedieť niečo aj ty. Tentokrát nás zaujímalo zdravie.

Nezabudni však, že tento formát je najmä o zábave a veštenie nie je žiadna skutočná veda. Nemal/a by si preto veriť všetkému. Prinášame ti uvoľnenú reláciu, v ktorej sa dozvieš to, čo naši hostia neprezradili nikde inde. A ostatné je už skvelá šou s nadpozemskou atmosférou.