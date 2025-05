ČSFD je ideálnym miestom, kde môžu filmoví fanúšikovia hodnotiť svoje obľúbené filmy a seriály a kritizovať tie, ktoré si nezaslúžia byť sledované. V sekcii „rebríček“ je následne vidieť tie, ktoré sú podľa divákov najhoršie.

To, že tvorcom sa niečo nepodarí, je úplne pochopiteľné. Do tohto rebríčka však nebudú zaradené diela, ktoré sa „trošku nepodarili“. V nadchádzajúcom zozname nájdeš len tie najhoršie z najhorších.

Doslova „odpad“ českej seriálovej tvorby podľa recenzentov. Formát hodnotenia na platforme ČSFD je od jednej do piatich hviezdičiek, prípadne môžeš zvoliť palec dole s popisom „odpad“!

Dá sa však povedať, že len polovica z nich si uvedomila svoju chybu a ukončila existenciu seriálu po jednej natočenej sérii. V zozname sa nachádzajú aj seriály, ktoré dosiahli 250 epizód a pokračovali ďalej.

Pri čítaní si môžeš všimnúť, že percentuálne hodnotenia nezodpovedajú poradiu v našom zozname. Chyba nie je na našej strane a nie je to ani omyl. Filmová databáza pri tvorbe rebríčka berie do úvahy aj iné faktory ako len samotné hviezdičkové hodnotenie, a preto to výsledok mohlo ovplyvniť.

10. Eliška a Damián (12 percent)

Jedného dňa si v televízii Prima pozreli francúzsku komédiu Návštevníci a povedali si: „To chceme tiež!“

„Hlavná hrdinka Eliška žije v súčasnosti, ale Damián pochádza z roku 1758. Damián začne vďaka elixíru cestovať v čase a stretne Elišku, ktorá mu nie je ľahostajná. A ako to už v rozprávkach býva, ich cesta za láskou nebude jednoduchá," uvádza sa v oficiálnom popise.

Viacerí sa zhodujú, že herecký výkon Emmy Smetany bol veľmi slabý a odvtedy vlastne nikde inde nehrala. Nepáči sa im ani otrasná parochňa Roberta Urbana.

9. Doktoři z Počátků (12 percent)

Dielo TV Nova, ktoré zapadá do pomyselného Ordinácia v ružovej záhrade Cinematic Universe, má ešte horšie hodnotenie ako samotná Ordinácia. „Ota Kovář, chirurg z nemocnice v Kamenici (Ordinácia v ružovej záhrade 2), prichádza vykonávať prax praktického lekára, ale rozmyslí si to, keď zistí, že by sa mal starať aj o klientov v doliečovacom centre, rozmyslí si to. Dedinský lekár Panenka sa rozhodne použiť malú lož, aby Ota zostal.“

Otu tam udržal a dokonca udržal seriál celých päť sérií. „Letná oddychovka, premýšlanie zakázané,“ takto opisuje seriál užívateľka VlastaFlaksa.

8. Sousedé (6 percent)

„Žijeme spoločne svoje životy. Nový vzťahový seriál, v ktorom nebude núdza o emócie,“ takto opisuje svoj seriál TV Barandov a nemohli ani tušiť, ako presne sa trafili. Diváci a diváčky nemali núdzu o emócie a aj ich emócie boli rovnaké: „Odpad!“

Režisérska dvojica Petr Soukup a Marek Benda nebola veľmi skúsená, pre oboch to bol seriálový debut. Aspoň že Soukup sa po tomto debakli rozhodol nepokračovať vo svojom remesle. Svojmu kolegovi Bendovi to však pravdepodobne nepovedal, pretože ten sa rozhodol natočiť ďalší seriál. Jeho druhý režisérsky počin je v našom zozname tiež.