BEAUTY PRIESKUM: Podeľ sa o svoj názor a získaj poukážku v hodnote 100 € a zľavové kódy na nákup v Notino

Stačí nám iba päť minút tvojho času.

Máš rád*a skincare, snažíš sa starať o to, ako vyzeráš, alebo dokážeš oceniť dobrú vôňu? Ak si si aspoň na jednu vec odpovedal*a v duchu áno, tak zbystri pozornosť. Pripravili sme prieskum, v ktorom nás bude zaujímať tvoj názor a vzťah k starostlivosti o svoj zovňajšok. Budeme sa ťa napríklad pýtať, akú skincare preferuješ, ktoré produkty máš najradšej alebo čo ti najlepšie vonia.

👉🏻 Prečo je to pre nás dôležité?

Chceme ti pravidelne prinášať personalizovaný obsah a odporúčania na produkty, ktoré skutočne oceníš. To však ani zďaleka nie je všetko. Okrem toho by sme ti radi do e-mailovej schránky posielali zľavové kódy na nákup tvojich obľúbených produktov. Zľavový kód na nákup ti pošleme aj za vyplnenie nášho dotazníka – v poslednej otázke nezabudni označiť, o aký typ zliav máš záujem.

To najlepšie sme si nechali nakoniec. Ako poďakovanie za vyplnenie nášho prieskumu (ktorý ti zaberie asi päť minút) dvom šťastlivcom venujeme poukážku v hodnote 100 € na nákup v Notino. Nezabudni si preto skontrolovať, či máš správne vyplnený e-mail, aby sme ti mohli poslať zľavový kód a kontaktovať ťa v prípade výhry.

Prieskum môžeš vyplniť kliknutím na tento odkaz alebo na modré tlačidlo nižšie. Zapojiť sa môžeš do 31. júla 2025.