Po virálnom predaji mydla z vody, v ktorej sa údajne sama kúpala, prichádza hviezda seriálu Euphoria s vlastnou značkou spodnej bielizne.

Herečka Sydney Sweeney vstupuje do sveta módy a biznisu. Pripravuje totiž vlastnú značku spodnej bielizne, ktorú podporuje investičná spoločnosť Coatue.

Ide o fond, do ktorého nedávno vložili miliardu dolárov Jeff Bezos a Michael Dell. Za projektom stojí aj Ben Schwerin, bývalý manažér Snapchatu a súčasný partner v Coatue, známy tým, že prepája celebrity so stratégiami v oblasti biznisu. Hoci Coatue bežne neinvestuje do spotrebného tovaru, podpora Sweeney naznačuje silnú dôveru vo výnimočný potenciál značky, informuje The Economic Times.

Chystaná kolekcia tak predstavuje ďalší krok v jej podnikateľskej kariére po tom, čo nedávno rozvírila internet limitovaným mydlom, ktoré bolo údajne vyrobené z vody, v ktorej sa predtým sama kúpala. Produkt s názvom Sydney’s Bathwater Bliss vznikol v spolupráci so značkou pánskej kozmetiky Dr. Squatch.

Na sociálnych sieťach už Sydney zverejnila niekoľko teasingových záberov s modelkou Améliou Tremblay v elegantnom prádle a plavkách, ktoré zrejme odkazujú na blížiace sa spustenie kolekcie.

Bližšie detialy o produktoch zatiaľ neprezradila, no ohlas po tejto kolekcii v módnom priemysle je značný. Ako uvádza The Express Tribune, analytici sa zhodujú, že trh so spodnou bielizňou je pripravený na osvieženie a práve meno Sydney Sweeney spolu so silným finančným zázemím by mohli priniesť novú vlnu trendov.