Takýto záver Menučka sme nečakali. Ako dopadlo rande Kristíny a Štefana?

20-ročný Štefan z Oravy sa venuje podnikaniu na voľnej nohe a po letných prázdninách nastupuje na vysokú školu. Otvorene priznáva, že po nevydarenom 4-ročnom vzťahu sa na nový necíti, no dúfa, že tá pravá ho presvedčí. Podarí sa to 18-ročnej študentke a budúcej kaderníčke Kristíne, ktorá hľadá rešpektujúceho a cieľavedomého partnera?

Prvý chod zvládla dvojica bez problémov. Štefan a Kristína si mali čo povedať, a tak medzi nimi ani na chvíľu nezavládlo ticho. Prvé zaváhanie však na seba nenechalo dlho čakať. Akonáhle sa účastníci navzájom uvideli, nedokázali skryť prekvapenie. Obaja si svoju polovičku predstavovali trochu inak. Napriek tomu v rande pokračovali a ich rozhovor ani potom neviazol.

Počas rande prišli na pretras aj témy ako názor na Kanye Westa, experimentovanie v sexuálnom živote či omamné látky. Zavládla medzi Kristínou a Štefanom zhoda alebo sa na citlivých otázkach prejavili ich rozdielne hodnoty? Pozri si nové Menučko a zisti, či medzi účastníkmi preskočila iskra alebo si nakoniec povedali len zdvorilé „ďakujem“ a išli každý svojou cestou.

