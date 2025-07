Prekonaj svoje športové hranice. Vybrali sme TOP modely bežeckých tenisiek pre všetkých

Vybrali sme štýly pre rekreačných aj profesionálnych bežcov, ktoré môžeš mať doma za 48 hodín od objednania.

Beh je životný štýl a ak to myslíš naozaj vážne, určite porozmýšľaj nad kúpou kvalitných bežeckých tenisiek. Správny model by mal zodpovedať prostrediu, v ktorom plánuješ športovať, obsahovať podporné či tlmiace technológie a zodpovedať cieľom, ktoré plánuješ dosiahnuť či prekonať.

Ani ten najdrahší kúsok síce za teba žiadnu vzdialenosť neodbehne, ale môže ti výrazne pomôcť. Nižšie nájdeš TOP modely od značiek Adidas, HOKA, New Balance, Puma, Brooks alebo Asics.

Adidas Adizero EVO SL – 150 €

Zoznam otvárame modelom Adidas Adizero EVO SL, ktoré sú inšpirované rýchlosťou a majú skvelé hodnotenia od rekreačných aj pokročilých bežcov.

Tenisky spájajú technológiu Adizero s odvážnou pretekárskou estetikou a prinášajú evolúciu rýchlosti. Responzívna medzipodrážka s penou LIGHTSTRIKE PRO perfektne tlmí nárazy a zvyšuje celkové pohodlie, čím zabezpečuje optimálnu obnovu energie. Váha tenisiek s klasickým strihom je približne 225 gramov pri veľkosti EU 42 2/3, pričom okrem sivo-strieborného vyhotovenia so zelenými detailmi je k dispozícii tiež bielo-čierna a bielo-modrá verzia za rovnakú cenu – 130,50 eur vďaka akcii s naším zľavovým kódom RF13.

HOKA Clifton 10 W – 160 €

Ak je beh tvoj životný štýl, značka HOKA nie je pre teba žiadnou novinkou, keďže ide o jedného z najznámejších dodávateľov bežeckých produktov na trhu.

V širokom portfóliu francúzskej značky nájdeš množstvo sérií modelov vrátane radu Clifton, ktorý už viac ako dekádu patrí medzi bestsellery a v poradí 10. generácia prináša aktualizovaný zážitok pod nohami s dodatočným poklesom od päty k špičke o 3 milimetre. Tenisky určené najmä na tvrdý povrch poskytujú rovnaké ultraľahké odpruženie, vďaka ktorému sa model Clifton stal obľúbeným, pričom návrhársky tím vyladil strih a pridal priedušný žakárový zvršok s dvojitým šnurovaním na zmiernenie posunu jazyka.

Vyhotovenie „Cosmic Grey“ je univerzálne. Ak hľadáš niečo výraznejšie, pozri sa na schému označenú ako „Vanilla“.

New Balance FuelCell Rebel v4 – 160 €

Zastúpenie v zozname má aj značka New Balance, a to vďaka dvom modelom, ktoré si získali našu pozornosť – ako prvý si predstavíme FuelCell Rebel v4 v schéme s bielym základom, svetlozelenými prekrytiami a výrazným čiernym logom značky s bohatou tradíciou vo svete športu.

Ide o model určený na rekreačný beh aj intenzívny tréning na asfalte, respektíve ceste. Plynulý a dynamický pohyb zabezpečuje technológia FuelCell, zatiaľ čo vysoká päta poskytuje dodatočnú podporu a tvarovaná pena v golieri zaručuje pohodlie.

New Balance Fresh Foam X More v5 – 170 €

Model New Balance Fresh Foam X More v5 je určený pre bežný tréning na ceste a je dostupný v mužských aj ženských veľkostiach.

Zvršok je vyrobený z ľahkej priedušnej sieťoviny bez švov, zatiaľ čo medzipodrážka využíva technológiu Fresh FoamX – mäkká pena s laserovo vyrezávanými perforáciami, ktorá zabezpečuje potrebnú podporu aj plynulosť pohybu. Váha tenisiek New Balance Fresh Foam X More v5 so svetlým telom a zelenými detailmi je na úrovni 310 gramov pri veľkosti EU 42. Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš viac ako 20 eur z pôvodnej ceny.

Puma Deviate NITRO™ 3 – 172,95 €

Ak si fanúšikom značky Puma, máme pre teba tip v podobe futuristického modelu Deviate NITRO™ 3 v schéme „Speed Blue“, ktorý je určený pre hobby bežcov aj profesionálov na pretekárske trate.

Tenisky sú vybavené viacerými patentovanými technológiami – stabilizačnou doskou z uhlíkových vlákien s cieľom maximalizovať prenos energie s názvom PWRPLATE a penou NITRO™ pre ľahkú odozvu a dokonalé tlmenie pri došľape. Model Puma Deviate NITRO™ 3 s váhou 270 gramov pri veľkosti EU 42 poskytuje svižnú jazdu a vnáša rýchlosť do každého kroku, ktorý urobíš.

Adidas UltraBOOST 5 – 180 €

Najznámejší bežecký model tenisiek s logom Adidas s názvom UltraBOOST posunuli inžinieri a návrhársky tím značky s príchodom 5. generácie na novú, zatiaľ najvyššiu úroveň.

Tenisky sú navrhnuté tak, aby ešte viac využívali vynaloženú energiu a prinášali viac tlmenia, pohodlia a zároveň sú ľahšie ako kedykoľvek predtým (292 gramov pri veľkosti EU 42 2/3). Medzipodrážka je vybavená technológiou Light BOOST V2, zatiaľ čo zvršok je zahalený do materiálu PRIMEKNIT v tmavej schéme pre pohodlné nosenie. Nechýba ani špičková podrážka z gumy Continental™, ktorá zabezpečuje perfektný záber a plynulý došľap.

K dispozícii je tiež čierna verzia modelu za rovnakú cenu.

HOKA Bondi 9 – 180 €

Druhú polovicu zoznamu otvárame modelom HOKA Bondi 9, ktorý predstavuje už v poradí 9. generáciu obľúbených bežeckých tenisiek s mäkkou penou v medzipodrážke určených na asfalt, respektíve cestu a dlhšie trate.

Návrhársky tím značky prepracoval novinku zhora nadol – zvýšil výšku stohu o 2 milimetre a pridal prémiovú penu pre mäkký a pružný došľap, ktorý je synonymom série Bondi. Kultové tenisky s 3D tvarovaným golierom a štrukturovaným úpletovým zvrškom so zónovou priedušnosťou sú dokončené gumou na boj proti častiam s vysokým opotrebovaním.

V ponuke online obchodu Footshop nás oslovila nadčasová sivá verzia „Galactic Grey“, ale k dispozícii je tiež klasické čierno-biele vyhotovenie. Nezabudni použiť náš zľavový kód RF13, vďaka ktorému ušetríš viac ako 20 eur z ceny.

Brooks Hyperion Max 3 – 190 €

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš okrem svetovo známych značiek aj viac „niché“ dodávateľov, ako je napríklad Brooks so 111-ročnou históriou v oblasti športu.

Model Brooks Hyperion Max 3 je určený pre bežcov, ktorí chcú rýchly pocit bez obetovania odpruženia. Tenisky sú vyrobené pre rýchlejší tréning, dlhé intervaly a ponúkajú ľahký pocit s dostatočným odpružením. Tlmenie s vysokým stupňom a nylonová platňa SpeedVault ti pomôže rýchlo trénovať a dobre sa zotaviť, aby si maximalizoval svoj výkon počas pravidelných tréningov.

Zvršok z priedušnej sieťoviny je ponorený do sviežej svetlej schémy s výraznými oranžovými, modrými a zelenými akcentmi. Váha modelu Brooks Hyperion Max 3 je 280,7 gramov pri veľkosti EU 42.

Do pozornosti by sme radi dali aj ďalší bežecký štýl s podpisom Puma – model MagMax NITRO™ s váhou 300 gramov pri veľkosti 42 EU, ktorý je určený na cestný beh.

Tenisky vďaka množstvu najmodernejšej technológie NITROFOAM™ ponúkajú kombináciu výkonu a pohodlia ako nikdy predtým. Zvršok je zahalený do mäkkej sieťoviny s luxusným pleteným jazykom v čiernej farbe. Špičkovú trakciu, vďaka ktorej budeš stabilne stáť, ponúka technológia PUMAGRIP a odpružená päta.

Cena modelu Puma MagMax NITRO™ s naším zľavovým kódom RF13 je menej ako 170 eur. K dispozícii je aj neprehliadnuteľná červená verzia za rovnakú cenu.

Brooks Glycerin Max – 200 €

Tenisky Brooks Glycerin Max optimalizujú vzdušnú mäkkosť a elektrizujúcu odozvu pri každom kroku. Ako? Disponujú dvomi typmi tlmenia, ktoré sú napustené dusíkom a sú zladené do jednej 45 milimetrovej medzipodrážky.

Revolučný model cestnej bežeckej obuvi je navrhnutý pre športovcov, ktorí chcú dosiahnuť viac. Technológia DNA Tuned prináša tlmenie presne prispôsobené tomu, čo je dôležité – každý krok je mäkký, citlivý a nabitý energiou. Bez ohľadu na to, či trénuješ na náročné preteky alebo si užívaš svojich ľahkých 5 kilometrov, Brooks Glycerin Max ti poskytne dokonalý zážitok.

Okrem vyhotovenia s výrazným oranžovým zvrškom zo sieťoviny je v ponuke online obchodu Footshop tiež biela verzia so svetlozelenými detailmi.

Asics Gel-Nimbus 27 – 200 €

Tenisky s logom Asics síce v posledných sezónach úplne ovládli svet lifestylovej módy a ulice metropol, ale ich skutočným domovom sú športoviská, čoho perfektným príkladom je model Asics Gel-Nimbus 27.

Dizajn tenisiek vrátane všetkých technológií – odpruženie FF Blast™ Plus, podrážka Hybrid AsicsGrip™ či materiál AharPlus™, je prepracovaný tak, aby vytvoril mäkší a plynulejší zážitok z behu na ceste, a to aj pri dlhých vzdialenostiach. Svetlý zvršok je navrhnutý zo žakárovej sieťoviny, vďaka čomu pohodlne obopne chodidlo a zároveň poskytuje vetranie, zatiaľ čo úpletový jazyk a goliera dodávajú podporný pocit.

K dispozícii je aj originálna verzia „Birch“ za rovnakú cenu.

Adidas Adizero Prime X3 STRUNG – 300 €

Dnešný zoznam otvorili aj zatvoria tenisky z dielní značky Adidas. Vďaka modelu Adidas Adizero Prime X3 STRUNG objavíš novú úroveň rýchlosti a prekonáš svoje hranice.

Novinka spája tie najlepšie technológie, ktoré vytvárajú neuveriteľne ľahkú (283 gramov pri veľkosti EU 42) a perfektne odpruženú pretekársku bežeckú obuv. Špeciálny zvršok STRUNG jemne obopína chodidlo a trojvrstvová medzipodrážka LIGHSTRIKE poskytuje maximálny komfort počas celého výkonu. Vrchná karbónová doska v kombinácii s technológiou ENERGYODS 2.0.0 dodáva energiu pri každom kroku. Nechýba ani podrážka Continental™ pre zvýšenú priľnavosť pri odraze.

Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš takmer 40 eur.

