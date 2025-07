Uskutočnila sa posledná módna prehliadka, ktorú mal pod palcom kreatívny riaditeľ Demna Gvasalia. Ten je súčasťou značky Balenciaga od roku 2015 a jeho ďalšie kroky smerujú do módneho domu Gucci. Súčasťou ostro sledovanej prehliadky bola aj slávna Kim Kardashian, ktorá na seba okamžite strhla pozornosť.

Táto prehliadka sa uskutočnila v rámci oficiálneho programu Couture Week v Paríži. Prominentná Kim si získala pozornosť už počas samotného fittingu, keď dorazila vo výraznom neónovo-ružovom „Barbiecore“ outfite.

Na samotnej prehliadke zažiarila v ikonickom vintage štýle, ktorý okamžite pripomenul hollywoodsku eleganciu. Mala na sebe telové saténové šaty s čipkovým lemom, dlhý béžový kožuch a celý look bol doplnený výraznými diamantovými šperkami.

Okrem nej sa v kolekcii objavili aj ďalšie známe tváre, vrátane Naomi Campbell či Evy Herzigovej. Tieto a mnohé ďalšie outfity sa stali nielen vrcholom couture sezóny, ale aj rozlúčkou s Demnovou érou v Balenciage.

