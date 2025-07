Must-have letné topánky pre ženy aj mužov na túto sezónu. Vybrali sme kúsky pre každý rozpočet

Ktoré poputujú do tvojho nákupného košíka?

Horúce dni si žiadajú predovšetkým pohodlie. A to ako v prípade oblečenia, tak aj topánok. Aby sme ti uľahčili hľadanie, vybrali sme pre teba 8 štýlových modelov, v ktorých zvládneš celý deň na nohách. Vo výbere nižšie nájdeš niekoľko topánok pre ženy, mužov, ale aj unisex modely.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Kožené žabky

Tieto minimalistické žabky sú dokonalou náhradou tvojich obľúbených kožených šľapiek, ktoré sa však nehodia na bežné nosenie. Hnedé kožené žabky si môžeš obuť k šortkám, nohaviciam aj k elegantným šatám či sukni. Univerzálny kúsok si v lete iste obľúbiš.

Semišové sandále

Tieto remienkové sandále so zlatým detailom sú naším tohtoročným favoritom. Opäť ide o minimalistický kúsok, ktorý vďaka svojmu zdobeniu oživí každý outfit. Ak hľadáš sandále, ktoré sa budú hodiť ku každému outfitu a zároveň ich nemá každá druhá, rýchlo ich hádž do košíka.

Bordové remienkové sandále

Tentokrát ti do pozornosti dávame masívnejšie kožené sandále s remienkom. Vďaka vyššej podrážke sú pohodlné, takže v nich pokojne prechodíš celý deň. Aj tentokrát sme pre teba vybrali univerzálny kúsok, ktorý sa hodí k rôznym typom outfitov.

Sandále na podpätku

V tvojom letnom botníku by nemali chýbať aspoň jedny sandáliky na podpätku. Tieto remienkové sandále majú dostatočne široký podpätok, takže sa nemusíš obávať, že by boli nepohodlné. Ak hľadáš topánky na špeciálnu príležitosť, dovolenku alebo na obed s kamoškami, kúpu určite neoľutuješ.

Birkenstock Arizona

Letná klasika pre ženy aj mužov, na ktorú nedáme dopustiť. Ak v tvojom botníku stále chýbajú tieto legendárne kožené šľapky značky Birkenstock, teraz je čas napraviť to. Môžeš si ich obuť do mesta aj na pláž a vždy budeš v absolútnom pohodlí.

Birkenstock Boston

Od nemeckej značky tu máme ešte jedny topánky, tentoraz tieto ikonické slip-ony. Ak hľadáš pohodlné šľapky, ktoré nemusíš odložiť ani počas chladnejších dní, go for it. Ak si totiž k týmto topánkam obuješ ponožky, nikto sa na teba nebude pozerať so zdesením v očiach.

Šľapky s prackami

25,99 €, predtým 32,99 €

pre koho: muži

Ak hľadáš cenovo dostupné a zároveň pohodlné pánske šľapky, v ktorých prechodíš celé leto, do pozornosti ti dávame tento celočierny model. Topánky zladíš k akémukoľvek outfitu a podľa zákazníckych recenzií ide o kvalitný kúsok za dobrú cenu.

Kožené poltopánky

35,99 €, predtým 45,99 €

pre koho: muži

Boat shoes zažívajú v roku 2025 veľký návrat, a to nielen na pobreží, ale aj v mestských uliciach. Topánky, ktoré boli mimoriadne obľúbené v 60. a 70. rokoch, sa teraz vracajú v rámci ležérneho preppy štýlu, ktorý môžeš zaradiť do svojich každodenných outfitov. Sú pohodlné, ležérne a zároveň v sebe ukrývajú štipku modernej elegancie.