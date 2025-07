Pixar odhalil trailer k pripravovanému animáku Hoppers. Už podľa upútavky je zjavné, že pôjde o skutočne nezvyčajný príbeh.

Pixar zverejnil prvý trailer k novému animovanému filmu Hoppers, ktorý sa bude točiť okolo toho, čo by si robil, ak by si sa mohol na chvíľu stať zvieraťom. Hlavnou hrdinkou je dievča menom Mabel, ktorá miluje zvieratá a je pre ich záchranu ochotná spraviť čokoľvek, a to doslova.

V upútavke sledujeme, ako chce hlavná hrdinka zachrániť prirodzený biotop pred ničivým zásahom jednej developerskej firmy, ktorá ho chce zničiť, informuje portál Variety.

V momente, keď sa dozvie o novej vedeckej technológii, ktorá umožňuje premeniť ľudské vedomie do realistického zvieracieho robota, neváha ani chvíľu a rozhodne sa konať. Nasťahuje sa teda do tela bobra podobnou technológiou, akou sa v Avatarovi hlavný hrdina Jake Sully dostal do tela mimozemšťana z rasy Na’vi.

Ľudia môžu vďaka tomuto vynálezu „naskočiť“ do ich tiel a komunikovať s nimi ako jeden z nich. Mabel vďaka tomu zisťuje, aký je svet zvierat a čo všetko ukrýva. Režisér filmu, Daniel Chong, sa vyjadril, že fanúšikovia animákov od Pixaru sa môžu tešiť na film, ktorý bude mať všetky znaky filmu Pixar. Novinka pochádza z dielne tvorcov úspešných animákov ako V Hlave 2 či filmovej série Toy Story.

V rozhovoroch prezradil, že animák bude plný emotívnych momentov, ale aj humorných scénok. Dodáva, že mu záležalo na silnej komediálnej stránke. Film príde na plátna kín 6. marca 2026.