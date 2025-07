V areáli jedného z najznámejších festivalov sveta vypukol rozsiahly požiar. Hasiči musia aktuálne zasahovať v Boome, v belgickej provincii Antverpy, kde sa každoročne koná elektronický hudobný festival Tomorrowland.

Ako informuje britský The Mirror, podľa najnovších správ sa hasičom podarilo dostať požiar pod kontrolu. Na sociálnych sieťach sa šíria zábery, ako hlavný stage zachvátil masívny požiar. V pozadí počuť ohňostroje. Zatiaľ nie je jasné, či súvisia s príčinou požiaru.

Na mieste sa nenachádzajú žiadni návštevníci festivalu, no podľa všetkého je v areáli približne 1 000 zamestnancov. Zatiaľ nie je známe, či sú na mieste nejakí zranení. Podľa VRT News miestnych obyvateľov požiadali, aby si zatvorili okná a dvere. Festival sa mal začať tento piatok a ako každý rok sa očakávala účasť v desiatkach až státisícoch návštevníkov, ako tomu bývalo aj po minulé roky.

BREAKING: A fire has broken out on the @tomorrowland mainstage, one day ahead of the festival. pic.twitter.com/kXXYgYnmI9

Wow, @tomorrowland main stage is absolutely gone.. fire has gone down dramatically but honestly what are they going to do now? #tml #tomorrowland

(not my video saw it on discord) pic.twitter.com/GbQtdFEZzz