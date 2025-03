AKTUÁLNE: Český raper je na súde. Upodozrievajú ho zo smrti mladej Slovenky, na rozsudok možno počká vo väzení

Prokurátor podal návrh na jeho vzatie do väzby.

Českého rapera Dominika Vyšatu, známeho ako Vercetti, opäť obvinili z trestného činu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami, za čo mu hrozí odňatie slobody na 7 až 15 rokov, informujú tvnoviny.sk.





Vercetti aktuálne čelí podozreniu v súvislosti so smrťou mladej Slovenky, ktorá zomrela po predávkovaní látkou GHB. Blízki mladej ženy tvrdia, že drogu jej mohol podať obvinený raper. Zároveň vylučujú, že by bola nebohá drogovo závislá. U rapera polícia našla okrem GHB aj kokaín a hašiš.





Prokurátor podal návrh na Vercettiho vzatie do väzby. Dôvodom je, že by obvinený raper mohol utiecť alebo inak ovplyvniť vyšetrovanie. Sudca preto rozhodne o tom, či bude raper na vyrieknutie rozsudku čakať na slobode alebo vo väzení.

Zomrela v bratislavskom nahrávacom štúdiu

Mladá, 25-ročná žena zomrela v bratislavskom nahrávacom štúdiu, kde raper trávil čas koncom roka.

„Záchranári povedali, že ona zomrela pol hodinu predtým, ako prišli, a sú aj videá, kde už leží na zemi. On dá najprv na seba to video, potom na ňu, a ešte tam napísal, že má problém, a poslal to niekomu cez sociálne siete, čiže on už vedel, že je s tým nejaký problém,“ objasnila jej kamarátka pre TV Markíza s tým, že nevie, či si drogu dala dobrovoľne.