Clash v problémoch? Kvôli hrozbám smrti sa od akcie dištancoval najväčší partner Prima COOL

Po kontroverznej tlačovej konferencii, na ktorej sa Samir Margina vyhrážal LGBT komunite smrťou, stratil turnaj svojho najväčšieho mediálneho spojenca.

„Presadím to, že vás tu bu**rantov budeme zabíjať. Budeme vás loviť. Budete lovná zver,“ kričal do mikrofónu na bizarnej tlačovej konferencii Clash of the Stars jeden z ich zápasníkov – Samir Margina. Niekoľko minút dookola opakoval svoje nenávistné prejavy bez toho, aby ho niekto z organizátorov prerušil.

Tí sa neskôr ospravedlnili, zrušili jeho zápas a priznali, že mali zasiahnuť skôr. Škoda však bola napáchaná, a zatiaľ čo samotného Samira už rieši kriminálna polícia, turnaj po kontroverzii na tlačovke prvýkrát prišiel o hlavného partnera. Spoločnosť Prima Cool totiž oznámila, že odstupuje od akejkoľvek účasti na Clash of the Stars.

V tejto chvíli nie je jasné, čo bude nasledovať. Ak dajú ruky preč od Clashu ďalší, mohlo by to spustiť reťazovú reakciu a celá organizácia by sa mohla dostať do veľkých problémov. Mnohí už logicky odsúdili zápasníkove slová, napríklad Fortuna. Ten však zatiaľ zostáva partnerom. Reakcia Primy je zatiaľ najsilnejšia a najvýraznejšia.

Hoci chápeme, že aktivity okolo Súboja hviezd majú okrem iného za cieľ provokovať a hľadať hranice toho, čo je a čo nie je prijateľné, aj my sme z pozície partnera v tomto prípade vyhodnotili, že niektoré výroky na tlačovej konferencii boli naozaj "za hranicou". A dokonca aj s... - iFortuna.cz (@iFortunaCZ) 30. júla 2024

„Nemôžeme vylúčiť podozrenie z trestného činu, preto sa prípadom už zaoberajú kriminalisti,“ povedal pre Deník N hovorca pražskej polície Jan Daněk. Samir mal súťažiť v bizarnom zápase s tromi súpermi v mačacích prestrojeniach. Organizátori teraz hľadajú náhradu.