Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali kamošky zo seriálu Sľub Adriána Brnčalová a Paulína Lopatovská.

Adriánu a Paulínu môžeš poznať zo seriálu Sľub. Ten sa odohráva v prostredí 80. rokov a herečky stvárňujú nerozlučné kamarátky Zuzanu a Martinu. Dievčatá prijali pozvanie do Close Friends a odpovedali na zvedavé otázky fanúšikov, ktoré sa týkali seriálu, ale aj ich osobných životov.

Obe herečky sú v televíznom svete nováčikmi a Sľub je ich prvým veľkým projektom. Seriál Sľub je absolútnym fenoménom a za pár mesiacov sa stali hviezdami. Ak aj ty patríš k fanúšikom seriálu, v tejto epizóde sa dozvieš pikošky zo zákulisia.

Dievčatá prezradili, aký je v reálnom živote ich herecký kolega Kristián Baran, či to, ako dlho sa učia texty. Zdôverili sa aj s tým, či majú radi postavy, ktoré stvárňujú. Jednou z výrazných čŕt ich postáv sú práve ich súdobé účesy a makeup. Aďka a Paula prezradili, ako dlho trvá, než ich pred natáčaním namaľujú a učešú.

V bonusovej verzii pre predplatiteľov sa dozvieš odpovede na čosi osobnejšie otázky. Ak chceš vedieť, či sa herci zo Sľubu stretávajú aj vo voľnom čase a aké majú medzi sebou vzťahy, určite si ju pozri.

Aďka a Paula nechali divákov nahliadnuť aj do osobného života a fanúšikom odpovedali na to, či sú zadané alebo single a či majú crazy zážitok z rande. Prezradili aj to, aké to je bozkávať sa pred kamerami a či by zvážili ponuku ísť do Let's Dance.

V bonusovej verzii sa rozrozprávali samozrejme aj o seriáli. Čo hovoria na dobu, v ktorej sa seriál odohráva a koľko hodín denne natáčajú? Aďka odpovedala na tú najviac diskutovanú otázku – skončí nakoniec Zuza s Mišom? Ak ťa zaujíma odpoveď, určite si pozri najnovšiu epizódu!