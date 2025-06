Ako sa raperi postavili k hejtom?

Raperi Luca Brassi a Pil C, ktorí nedávno vydali spoločný album „brat“, v najnovšej epizóde Interhejtov otvorene reagujú na ich hejt komentáre, ktoré sme našli pod ich contentom.

Ako raperi odpovedali na hejty týkajúce sa ich nového albumu, postavy, štýlu obliekania a ich prezentácie? Toto a ešte viac uvidíš v novej epizóde Interhejtov.

V tomto rozhovore nazrieme do zákulisia života známych osobností a ich vnímania toho, čo sa o nich píše a hovorí. Interhejty ukazujú, že komentáre na internete nemieria na anonymné figúry, ale na skutočných ľudí so skutočnými emóciami – a aj keď ich vidíme len na obrazovkách, stále sú to len ľudia ako my. Pozri si aj predchádzajúce diely, napríklad s Rachellkou a Ninou Janovou.

V tejto časti uvidíš toto raperské duo reagovať na viaceré hejterské komentáre. Nezabudni nám do komentárov napísať, ako sa ti video páčilo a koho by si chcel vidieť v ďalšej epizóde.