Surový priestor, sassy text a hot outfit. Annet X v novom klipe spieva na streche Range Roveru

Speváčka Annet X prichádza s novým hitom s názvom 10K, v ktorom demonštruje svoju jedinečnosť na scéne.

Hudba od Annet X vždy dodáva pocit jedinečnosti a istoty každému poslucháčovi. Videoklip na najnovší singel „10K“ Annet natočila v prostredí brutalistickej architektúry, kde dominujú masívne železné prvky poznačené zubom času.

Tento surový priestor vytvára výrazný kontrast s prirodzenou krásou Annet a jej citom pre módu. Na cover fotografii, vystrihnutej z videoklipu, vidíme Annet, ako ťahá Range Rover. Vo videu na ňom tancuje a behá po opustenej, schátralej budove, čím ešte viac zvýrazňuje kontrast medzi krásou a industriálnou surovosťou prostredia.

Do Deckyho beatu vložila jemné, no výrazné vokály, ktoré dopĺňa sassy text — typický pre jej tvorbu. O mix a mastering sa postaral D. Kop. Koľko z 10 dávaš tejto novinke? My minimálne 10K!

Miluju mít ambice

Malinko být narcis yeah

Na sobě dobrej fit

A na stagi dokola kroutit se