dnes 8. augusta 2025 o 9:08
Čas čítania 0:44
Michaela Kedžuchová

MGK opäť prináša nový zvuk do svojho umenia. Album Lost Americana je sprievodcom po zabudnutých žánroch

MGK opäť prináša nový zvuk do svojho umenia. Album Lost Americana je sprievodcom po zabudnutých žánroch
Zdroj: instagram / @machinegunkelly
HUDBA MACHINE GUN KELLY (MGK) NAJNOVŠIE ALBUMY
Po sérii hip-hopových albumoch a po dvoch pop-ponkových albumoch Tickets to My Downfall a Mainstream Sellout ktoré obe dosiahli 1. miesto v rebríčku Billboard 200 prináša už jeho siedmy album, „nečakane“, opäť opretý o iný žáner.

Album s názvom Lost Americana prináša 14 trackov, ktoré by si si podľa Machine Gun Kellyho mal vypočuť v aute a na plné pecky. K albumu v predstihu vyšli tri single – „Cliché“, ktorý pripomína pop z 2000-tych rokov, nasledoval singel „Miss Sunshine“, ktorý čerpá z južanského rocku a moderného popu, a tretí singel „Vampire Diaries“ odkazuje na spevákovi už známy pop-punk.

Lost Americana prichádza približne dva mesiace po tom, čo Colson Baker oznámil tento projekt prostredníctvom traileru na album, ktorý bol nahovorený samotným Bobom Dylanom.

Je to zvuková mapa zabudnutých miest, pocta duchu znovuzrodenia a hľadanie spôsobu, ako získať späť podstatu americkej slobody, od žiary neónových dinerov po burácanie motoriek – je to hudba, ktorá oslavuje krásu ukrytú v medzipriestoroch. Tam, kde sa minulosť nanovo predstavuje a budúcnosť sa vytvára podľa vlastných pravidiel.

K albumu vyšiel aj ďalší singel, „outlaw overture“ ktorý môžeš počuť na konci traileru na album. 

Okrem toho, že sa na albume prelína množstvo zabudnutých žánrov, je celý venovaný Colsonovmu priateľovi Dingovi, ktorý nedávno zomrel.

Vypočuj si ho sám, a posúď ako sa hudobník popasoval s opäť iným soundom.

Náhľadový obrázok: instagram / @machinegunkelly
