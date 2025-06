USA varujú cestujúcich pred rastúcou kriminalitou v Dominikánskej republike.

Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov vydalo cestovné odporúčanie pre Dominikánsku republiku, ktoré ju zaradilo do 2. stupňa bezpečnostných varovaní. To znamená, že občania by mali pri cestovaní do tejto karibskej krajiny dbať na zvýšenú opatrnosť, informuje o tom Newsweek.

V oficiálnom vyhlásení americká diplomacia upozorňuje na rastúci výskyt násilnej kriminality, ktorá sa podľa dostupných správ čoraz viac dotýka nielen miestnych obyvateľov, ale aj zahraničných návštevníkov. Upozornenie prichádza aj napriek tomu, že dominikánske úrady posilnili prítomnosť bezpečnostných zložiek v obľúbených turistických oblastiach.

Na rozdiel od prvého stupňa, ktorý vyžaduje len základné bezpečnostné opatrenia, druhý stupeň varuje pred konkrétnymi rizikami. Ministerstvo zahraničných vecí USA konštatovalo, že medzi najvážnejšie trestné činy, ktoré vyvolávajú obavy, patria lúpežné prepady, vraždy a sexuálne útoky.

Dominikánska republika. Zdroj: Unsplash∕Kevin Wolf

Cestujúci by sa mali vyhýbať vystavovaniu majetku na obdiv, dávať si pozor pri stretnutiach s neznámymi osobami – najmä ak ide o kontakty z internetu – a byť obozretní aj na miestach, ktoré bežne pôsobia bezpečne.

Okrem varovania zo strany USA sleduje situáciu v Dominikánskej republike aj české ministerstvo zahraničných vecí. To však upozorňuje najmä na prírodné hrozby, keďže od júna do novembra prebieha v oblasti hurikánová sezóna. Silné dažde, záplavy, zosuvy pôdy či výpadky elektriny môžu ovplyvniť cestovanie aj pobyt, informuje portál TV nova.