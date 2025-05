Egypt zavádza nové bezpečnostné opatrenia pre dovolenkárov s cieľom znížiť riziko útokov žralokov.

Obľúbená dovolenková destinácia sprísňuje pravidlá. Kúpanie v Egypte je po novom zakázané počas východu a západu slnka, ako aj pri zhoršenom počasí či v rybárskych zónach, kde prebieha rybolov. Na viacerých miestach nie je povolené individuálne šnorchlovanie či potápanie, informuje o tom CNN Prima News.

Zdroj: Wikimedia Commons/出羽雀台

Turisti majú zakázané vstupovať do vody so šperkami, pretože lesklé predmety môžu priťahovať žraloky. Zakázané je tiež individuálne plávanie. Každá pláž musí byť vybavená záchrannými člnmi a vyhliadkovými vežami.

Zranení ľudia by do vody vôbec nemali chodiť, pretože krv môže prilákať žraloky. Prísne zakázané je aj vyhadzovať odpad z lodí – či už ide o zvyšky jedla alebo čokoľvek iné. V minulosti k podobným incidentom prispeli aj lode prevážajúce dobytok. Tie uhynuté zvieratá jednoducho vyhadzovali do mora. Egypt sa preto dnes snaží urobiť maximum, aby podobným situáciám predišiel.

Turisti by mali byť pri mori obzvlášť vnímaví. Ak by spozorovali podozrivé správanie rýb alebo iných morských živočíchov, mali by to bezodkladne oznámiť.