Ak ešte nemáš naplánovanú dovolenku, inšpiruj sa.

Balkán je jednou z najobľúbenejších dovolenkových destinácií. Najmä do Chorvátska cestujú každý rok tisíce Slovákov. Hľadanie ubytovania nie je často jednoduchou úlohou a Chorvátsko sa stáva čoraz drahšou destináciou. Ak by si sa však chcel vybrať k „slovenskému moru“ a nemáš ešte ubytovanie, prečítaj si naše tipy na najlacnejšie apartmány.

Ubytovania sme hľadali na portáli hrvatska.sk. Nájdeš tam ponuky priamo od domácich a neplatíš za žiadny sprostredkovateľský poplatok. V prípade záujmu sa môžeš skontaktovať priamo s majiteľom ubytovania.

Apartmány sme hľadali na celom Jadrane a ceny sme zoradili od najnižšej. Majitelia väčšinou ponúkajú viacero apartmánov v rámci jedného domu a ich cena sa líši v závislosti od počtu ubytovaných osôb či od ročného obdobia.

Na piatom mieste sa umiestnil apartmánový dom na ostrove Pag. Majitelia majú k dispozícii štyri apartmány. Ubytovanie sa nachádza len 200 m od pláže a mora a 1 km od centra. Najmenší apartmán s rozlohou 30 m², v ktorom sa môžu ubytovať 4 osoby, stojí od 25 eur na noc. Cena je mimo sezóny medzi 21.9 až 31.12.

Ak sa chceš ubytovať cez leto, cena sa hýbe od 40 do 80 eur za noc. Ak by ste išli s partiou koncom alebo začiatkom leta, vyšlo by vás to cca 10 eur na osobu na noc.

Tento apartmánový dom ponúka až 6 bytových jednotiek. Nachádza sa vo Vodiciach, ktoré patria k obľúbeným letoviskám. Ubytovanie je prerobené a moderne zariadené. Vzdialenosť od mora je 400 m a od centra 500 m. Najmenší apartmán s rozlohou 20 m² ubytuje dve osoby. Väčšinu cien majú na vyžiadanie, ale v období 28.08.2025 až 04.09.2025 ho ponúkajú za 20 eur na noc, čo je len 10 eur na osobu.

Tretie miesto obsadil apartmánový dom v Južnej Dalmácii. Je len 150 m od mora a centrum je vzdialené 300 m. Opäť sa v dome nachádzajú až štyri ubytovacie jednotky. Tá najmenšia ubytuje dve osoby a má balkón s výhľadom na more. Koncom septembra je ešte dobré počasie a v tom období stojí len 20 eur na noc.

Ak by si chcel vycestovať v rozmedzí júna a augusta, ponúkajú ju za 25 – 55 eur. Na porovnanie, ubytovanie pre siedmich ľudí stojí od 18.09.2025 len 40 eur, cena na osobu je tak len 5,70 eura.

Toto ubytovanie sa nachádza len 6 m od mora a pláž ti leží doslova pri nohách. K dispozícii sú tri ubytovacie jednotky, ktoré majú dokopy kapacitu 10 osôb. Tie najmenšie sú bohužiaľ na leto obsadené a voľné sú až od 1.10., majitelia ich ponúkajú len za 20 eur na noc.

V sezóne je voľný apartmán pre štyri osoby, ktorý sa pohybuje za cenu 30 eur na osobu. Priamo na webe však apartmán ponúka výhodné last minute termíny a ubytovanie si môžeš kúpiť so zľavou od 200 do 600 eur.

Severin má najväčšiu ubytovaciu kapacitu a ponúka až 7 bytových jednotiek na krátkodobý prenájom. Tie sú skôr menšie a najväčší apartmán má kapacitu štyroch osôb. Ako jedno z mála ubytovaní ponúkajú aj ubytovanie, ktoré je len pre jednu osobu. Ak cestuješ sám, môžeš si ho dopriať aj vo vrchole sezóny len za 20 eur.

Rovnako ako predošlé, aj toto ubytovanie je blízko mora a je vzdialené len 30 m. Najväčší apartmán s kapacitou 4 osôb ponúkajú za cenu od 80 do 120 eur, v závislosti od sezóny. Ak by si však s partiou vycestoval ešte teraz alebo na začiatku septembra, môžete ho mať za 20 eur na osobu, čo je v závislosti od lokality skvelá cena.