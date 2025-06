Podľa zverejnených fotografií malo ísť o dvoch mužov. Nič neukradli, v počítači mu však upravili rozpracovanú hudbu a doplnil vokály.

Známy český producent a DJ zdieľal na Instagrame bizarný zážitok z vlastného štúdia. Keď doň v nedeľu prišiel, všimol si, že je všetko hore nohami. Podľa kamerových záznamov sa mu tam niekto vlámal. Dotyční však nič neukradli a vlámačku poňali po svojom.

„Zistil som, že tu v noci niekto bol. Všade bol bordel, ale našťastie nič nezmizlo, čo ma prekvapilo,“ napísal na úvod svojho príspevku a zverejnil sériu fotografií, na ktorých je vidno siluety dvoch mužov a rozhádzané štúdio.

Následne vysvetlil, čo sa stalo. Muži, ktorí sa do štúdia vlámali, sa mu hrabali v počítači. Opisuje, že keď doň nazrel, mal otvorené nejaké programy a boli medzi nimi aj tie, v ktorých tvorí hudbu.

„Niektoré moje rozpracované tracky boli poprehadzované a pozmenené. Do niektorých bolo dokonca niečo doplnené, ďalšie stopy, vokály, gitary, atď,“ opisuje bizarný zážitok. Dodáva, že celá situácia je preňho dosť nepochopiteľná

Na záver napísal, že sa chystá veci detailne prejsť, aby zistil, čo sa tam vlastne stalo. Vo veci informoval aj políciu a sledovateľov vyzval k zdieľaniu záberov vlámačov. Priložil aj fotografiu trestného oznámenia, ktoré podal na zatiaľ neznámeho páchateľa.

Príspevok z Instagramu však interpret neskôr vymazal a ďalší update zatiaľ nezverejnil. Ak sa však pozrieš lepšie na screenshoty z videa, každý má rovnaký čas a dátum, a to 18:37, dňa 10.09. Niektorí fanúšikovia špekulujú, že by mohlo ísť o marketingový ťah/teaser na jeho novú hudbu a záhadný vlámač by mal byť špeciálny hosť.